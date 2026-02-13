Mora nas costas do 9? "Devia ser imposição constitucional estar sempre no jogo, nos espaços que o favorecem"

A solução para o problema Samu pode ser Rodrigo Mora. Frente ao Nacional da Madeira, no domingo, Rui Quinta defende a utilização do jovem no corredor central, nas costas de quem jogar na frente de ataque, porque não há neste FC Porto quem pense o jogo como ele.

"Se há jogador no FC Porto capaz de, no mínimo espaço, encontrar uma saída para que a equipa tenha sucesso, esse jogador é o Rodrigo Mora", afirma o antigo adjunto de Vítor Pereira no Dragão.

Em declarações a Bola Branca, Rui Quinta lamenta a teoria de que Rodrigo Moura "se transformou num jogador mais completo" porque contribui mais para o jogo defensivo da equipa de Francesco Farioli.

"A pergunta que eu faço é: e no sítio e nos espaços onde ele faz a diferença, onde ele faz aquilo que mais ninguém consegue fazer, estará ele em condições de o fazer, depois de passar a vida a correr para trás e a vir a defender não sei para onde?", questiona.

Por isso, Rui Quinta considera "uma excelente notícia" caso se confirme que Rodrigo Mora vai jogar no meio, "nos espaços onde há muito poucos jogadores a saber jogar como ele, com a qualidade que ele tem e a forma como ele define as jogadas".

"Pode ser uma excelente oportunidade para que as pessoas reflitam sobre o que é ser melhor jogador. Porque não faltam jogadores a correr; agora, jogadores a encontrar espaços, a inventar jogadas, a ver coisas que os outros não conseguem ver, em frações de segundo, isso não há muitos. Portanto, para mim, deveria ser uma imposição constitucional que os jogadores desta qualidade estivessem sempre dentro do jogo, nos espaços que os favoreçam", sublinha.

Farioli pode surpreender com Moffi

A alternativa a Samu tem sido Deniz Gül, pelo que pode ter chegado o momento de o internacional turco, de 21 anos, dar um passo em frente.

Rui Quinta assinala que o ponta de lança precisa de ganhar maturidade e isso ganha-se jogando: "Pode ser uma boa oportunidade para o Deniz Gül também tranquilizar e perceber melhor os momentos, os timings e a forma como se liga com aquilo que o jogo exige."

Ainda assim, o treinador, que atualmente está na Coreia do Sul, lança uma outra hipótese: Farioli pode, até, surpreender com a inclusão do reforço Terem Moffi, que ainda não se estrou pelo Porto, no onze inicial.

"Às vezes, é também nestes momentos que surgem situações de jogadores que não são muito conhecidos, muito referenciados, que podem também causar alguma surpresa. E o facto de aparecer um jogador desconhecido também pode ser um fator de alguma desestabilização para a equipa adversária", refere.

FC Porto só depende de si

Nesta 22.ª jornada da I Liga, perante um Nacional que se fecha num bloco baixo, a chave do jogo pode estar na forma como o FC Porto se posiciona, com bola, para a transição defensiva.

"Numa equipa que joga contra um bloco baixo, a probabilidade de perder a bola algumas vezes é grande. E nessas perdas de bola, é fundamental que as referências de contra-ataque do adversário estejam muito bem fechadas, para que a baliza do Diogo Costa não seja violada", sustenta.

Na luta pelo título, o FC Porto está na frente do campeonato, com quatro pontos de avanço sobre o Sporting. No entanto, perdeu cinco pontos nos últimos dois jogos.

O jogo com o Nacional, numa sempre difícil Choupana, deve ser encarado como uma oportunidade, vinca Rui Quinta.

"Para uma equipa que quer ser campeã, todos os jogos são de alto risco. Nós também podemos pensar que é aproveitar o próximo jogo para nós mostrarmos um sinal de revolta, de que estamos feridos, de que queremos demonstrar a nossa qualidade, ao mesmo tempo marcar a nossa posição na caminhada que nos tem mantido no primeiro lugar. O Porto sabe perfeitamente que, desde que ganhe os seus jogos, não há preocupação nenhuma com quem vem atrás", declara o treinador.

O FC Porto visita o Nacional no domingo, às 15h30, no Estádio Nacional da Madeira. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.