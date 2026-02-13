Ouvir
FC Porto

Providência cautelar permite a William Gomes defrontar o Nacional

13 fev, 2026 - 22:45 • Lusa

A partida dos dragões na Madeira está marcada para domingo, às 15h30.

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) aceitou a providência cautelar do FC Porto para suspender o castigo do futebolista William Gomes, que poderá alinhar frente ao Nacional, no domingo, confirmou fonte portista.

No encontro da 20.ª ronda, frente ao Casa Pia, que sinalizou a primeira derrota portista no campeonato (2-1), o extremo atingiu violentamente David Sousa com o pé em riste, tendo visto imediatamente o cartão vermelho, aos 79 minutos.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol puniu o jogador com dois jogos de suspensão, o primeiro dos quais já cumprido no empate diante do Sporting (1-1), na passada segunda-feira.

O FC Porto havia apresentado um recurso ao CD, que apenas cedeu parcialmente, ao reduzir a multa aplicada de 1.224 para 918 euros, mantendo os dois jogos de suspensão.

Porém, os azuis e brancos avançaram também para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e conseguiram uma providência cautelar junto do TCAS, que permite a utilização do jogador na Madeira, no encontro relativo à 22.ª jornada da I Liga.

Atualmente, os dragões lideram o campeonato, com 56 pontos, tendo mantido os quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, Sporting, após os dois rivais terem empatado na passada ronda.

