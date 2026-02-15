Farioli. “Vitória merecida e especial”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera merecida a vitória na Madeira que permitiu homenagear Pinto da Costa.

Equipa subiu de intensidade na segunda parte

"Na primeira parte tivemos alguns momentos muito bons. Depois complicámos diante de uma equipa que é muito difícil de bater em casa. Foi uma vitória merecida e especial por podermos dedicar ao nosso antigo presidente e podemos assim honrar o seu legado".

Equipa respondeu bem apesar de muitas mudanças

"A realidade é que demonstrámos a competência das nossas peças. Zaidu não fazia um jogo completo desde Utrecht. Todos estão disponíveis para jogar. Era uma semana dificil com tantas lesões, principalmente a do Samu. Tivemos de nos reconstruir num jogo tão importante e agora vamos ter de continuar a fazê-lo".

Gabri Veiga entrou e fez assistência

"Gabri Veiga meteu uma bola espetacular e todos sabemos da sua qualidade neste aspeto e depois houve cabeceamento espetacular do Jan [Bednarek]. Estou muito contente e foi muito importante poder dedicar a vitória ao Samu".

Ganhar depois de dois jogos sem vencer

"Temos ainda muitos jogos para ganhar. Mantivemos um grande ritmo. É impossível de repetir o que fizemos na primeira volta, e esse registo de não termos ganho dois jogos seguidos pela primeira vez demonstra o quão foi incrível. Agora temos de manter o melhor ritmo possível, mas ainda com muita coisas para desenvolver. Esta equipa do Nacional vendeu muito cara a sua pele e é muito competitiva. Agora temos de recuperar toda a gente nos próximos dias".

O FC Porto venceu o Nacional, por 1-0, com golo de Bednarek, em partida da jornada 22 da I Liga.