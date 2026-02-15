Ouvir
I Liga

FC Porto consegue o essencial: ganhar

15 fev, 2026 - 17:40 • Carlos Calaveiras

Sem nota artística, os dragões vencem com mais um golo de canto (o décimo) e a pressionar o Sporting.

O FC Porto derrota o Nacional, por 1-0, e mantém a liderança isolada, após a jornada 22 da I Liga.

O único golo dos dragões foi apontado por Bednarek, de cabeça, no seguimento de um canto. Este é o 10.º golo dos azuis e brancos após um corner.

A primeira parte foi equilibrada, com uma grande oportunidade para cada lado (Gul e Ramirez), mas no segundo tempo, os dragões foram mais fortes e pressionaram a defensiva insular. Voltaram a ser eficazes e pragmáticos no campeonato, após uma derrota e um empate.

Com esta vitória, após dois jogos sem ganhar, o FC Porto sobe aos 59 pontos, mais sete que o Sporting, que ainda vai defrontar o Famalicão este domingo.

Já o Nacional mantém os 21 pontos, para já no 14.º lugar.

Nota para o facto de os azuis e brancos terem homenageado Pinto da Costa, um ano depois da sua morte. Também o central Bednarek dedicou o golo a Samu, que teve uma lesão grave contra o Sporting e não deve jogar mais esta época.

Veja o resumo da partida:

