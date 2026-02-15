Ouvir
FC Porto ilumina o céu com drones junto ao Dragão em homenagem a Pinto da Costa

15 fev, 2026 - 13:59 • Beatriz Pereira

O antigo presidente do clube azul e branco morreu há precisamente um ano.

A+ / A-

O Futebol Clube do Porto prestou homenagem, durante a madrugada deste domingo, a Jorge Nuno Pinto da Costa, data em que se assinala um ano da morte do antigo presidente dos dragões.

Um espetáculo de drones azuis e brancos iluminou o céu da cidade do Porto, junto ao Estádio do Dragão, onde foi possível ver imagens com referências aos momentos de Pinto da Costa como dirigente.
Deslize para ver as imagens. Fotos: FC Porto
Deslize para ver as imagens. Fotos: FC Porto
Homenagem a Pinto da Costa com espetáculo de drones, um ano depois da sua morte. Foto: FC Porto
Homenagem a Pinto da Costa com espetáculo de drones, um ano depois da sua morte. Foto: FC Porto

A homenagem teve início às 00h42, uma hora simbólica, que representou os 42 anos do "presidente dos presidentes" na liderança do clube

Nas redes sociais, o clube partilhou um vídeo do tributo, evocando a memória de Pinto da Costa como "um símbolo eterno de Portismo".

O presidente mais longevo e com mais títulos da história do futebol mundial morreu há um ano, aos 87 anos. Na altura, Pinto da Costa lidava com um tumor na próstata há três anos.

