FC Porto ilumina o céu com drones junto ao Dragão em homenagem a Pinto da Costa

15 fev, 2026 - 13:59 • Beatriz Pereira
O Futebol Clube do Porto prestou homenagem, durante a madrugada deste domingo, a Jorge Nuno Pinto da Costa, data em que se assinala um ano da morte do antigo presidente dos dragões.
A homenagem teve início às 00h42, uma hora simbólica, que representou os 42 anos do "presidente dos presidentes" na liderança do clube
Nas redes sociais, o clube partilhou um vídeo do tributo, evocando a memória de Pinto da Costa como "um símbolo eterno de Portismo".
O presidente mais longevo e com mais títulos da história do futebol mundial morreu há um ano, aos 87 anos. Na altura, Pinto da Costa lidava com um tumor na próstata há três anos.