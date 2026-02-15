Ouvir
Sérgio Conceição lembra importância de Pinto da Costa um ano após a morte

15 fev, 2026 - 13:34 • Lusa

Treinador, que atualmente treina os sauditas do Al Ittihad, esteve sete épocas ao serviço dos 'azuis e brancos'.

O treinador Sérgio Conceição lembrou este domingo a importância de Jorge Nuno Pinto da Costa na sua carreira, no dia em que se assinala um ano da morte do antigo presidente do FC Porto.

"Faz hoje um ano que partiu um homem que marcou para sempre a minha carreira e a minha vida. O Presidente mais titulado da história do futebol. O grande arquiteto das conquistas eternas do Futebol Clube do Porto. Mas, para mim, foi muito mais do que isso. Foi um amigo. Um guia", refere Sérgio Conceição, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Pinto da Costa morreu em 15 de fevereiro de 2025, aos 87 anos, vítima de cancro, cerca de 10 meses depois da derrota nas eleições do clube frente ao antigo treinador André Villas-Boas, por quem foi apelidado de o "presidente dos presidentes".

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

Sérgio Conceição, que atualmente treina os sauditas do Al Ittihad, esteve sete épocas ao serviço dos 'azuis e brancos', entre 2017/18 e 2023/24, tendo conquistado 11 troféus, entre eles três campeonatos.

"Devo-lhe tanto. Devo-lhe oportunidades, devo-lhe palavras ditas no instante certo, olhares que davam força, silêncios que ensinavam. Há decisões que mudam uma carreira. A minha teve data: 27 de maio de 2017. Hoje, mais do que nunca, sei que foi a melhor decisão da minha vida profissional", acrescenta o técnico.

Conceição frisa que ainda hoje "procura os conselhos" de Pinto da Costa, salientando que o vai recordar com "gratidão infinita e uma saudade que não passa".

