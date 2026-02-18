Ouvir
Caso dos emails. FC Porto condenado a pagar ao Benfica

18 fev, 2026 - 23:47 • Carlos Calaveiras

Caso chegou ao Constitucional que confirma indemnização decretada pelo Supremo.

A+ / A-

O FC Porto vai pagar 605.300,90 euros (mais juros e custas do processo) ao Benfica no âmbito do chamado “caso dos emails”. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Constitucional a validar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.

A informação foi revelada pelos dragões no relatório e contas do primeiro semestre da época 2025/26. O clube dá o caso por encerrado.

"Com esta decisão, com trânsito em julgado no dia 16 de janeiro de 2026, dá-se o encerramento deste processo declarativo. É entendimento do Conselho de Administração que do desfecho deste processo não resultarão impactos materiais nas contas consolidadas do grupo para além dos referidos 605.300,90 euros, acrescidos de juros e custas que sejam devidas no processo", informaram os portistas no referido documento.

A primeira condenação obrigava os azuis e brancos a pagar 1,9 milhões de euros. Após recurso, o valor baixou para 1,6 milhões de euros e voltou a baixar agora após decisão do Supremo Tribunal de Justiça.

Também o antigo funcionário Francisco J Marques, na altura diretor de comunicação do FC Porto, foi condenado, em abril de 2025, pelo Supremo a dois anos de prisão, com pena suspensa (em cúmulo jurídico), por violação de correspondência agravada ou telecomunicações e ofensa a pessoa coletiva. Já Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa.

O caso da divulgação dos e-mails remonta a 2017 e 2018, com comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros a serem reveladas no programa "Universo Porto", do Porto Canal.

