Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

FC Porto informa que Samu foi operado "com sucesso"

18 fev, 2026 - 15:26 • Inês Braga Sampaio

O ponta de lança espanhol vai falhar o resto da época devido a uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A+ / A-

O FC Porto informa, esta quarta-feira, que Samu Aghehowa foi operado "com sucesso" ao joelho direito.

O ponta de lança espanhol, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior, foi submetido a intervenção cirúrgica em Madrid, "não tendo registado qualquer intercorrência".

"O avançado internacional espanhol vai agora iniciar o habitual processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa", pode ler-se no site oficial do FC Porto.

Samu, que se lesionou no clássico diante do Sporting, vai falhar o resto da temporada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)