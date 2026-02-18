FC Porto informa que Samu foi operado "com sucesso"

18 fev, 2026 - 15:26 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto informa, esta quarta-feira, que Samu Aghehowa foi operado "com sucesso" ao joelho direito.
O ponta de lança espanhol, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior, foi submetido a intervenção cirúrgica em Madrid, "não tendo registado qualquer intercorrência".
"O avançado internacional espanhol vai agora iniciar o habitual processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa", pode ler-se no site oficial do FC Porto.
Samu, que se lesionou no clássico diante do Sporting, vai falhar o resto da temporada.