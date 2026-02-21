Farioli, o Rio Ave, o caso do momento e os avançados

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, faz a antevisão da partida contra o Rio Ave, fala do plantel e do caso do momento entre Prestianni e Vinicius.

Rio Ave

"Já tivemos uma má experiência com o Casa Pia que também não estava bem e depois aconteceu o que aconteceu. Mas amanhã não conta o passado e o que importa é o que fazemos no campo. Esperamos algumas mudanças, depois de terem jogado com três defesas diante do Moreirense, como o treinador já tinha feito noutras experiências no passado. Temos preparado para as várias possibilidades e isso é o mais importante".

Caso Prestianni-Vinícius

"Nestes dias, ouvi muitos comentários e muitas análises, como é normal num caso internacional. Para mim, algo que é bastante claro: já treinei em seis países e sei que é muito diferente estar no nosso país e ser ou não bem-vindo. Repare que na minha equipa temos 7 passaportes diferentes, por isso estou à vontade... O que acho é que uma grande oportunidade conviver com pessoas de outra cultura e de outra cor. Por exemplo, para a minha filha de 3 anos que está num colégio internacional vai ser muito bom. O que sinto também é que em 2026 é triste que alguém ainda seja julgado pela cor da sua pele e isso tem de ser afastado do futebol. A imagem que me tem passado pela cabeça, imagem com 35 anos da qual falei na minha tese, é de Carl Sagan [ver abaixo], e acredito que é uma grande lição sobre este tema, nomeadamente sobre nossa relação entre seres humanos. Aponta a generosidade que nos deve mover e não todas estas más energias que nada têm de bom".

Kiwior e Martim Fernandes

"Kiwior está a recuperar de forma fantástica e a treinar bem, mas não vai jogar porque não quero arriscar. Martim Fernandes também está a evoluir. Estamos a trabalhar os dois para o jogo seguinte. Temos ainda a situação do Thiago Silva, que será avaliada nas próximas horas".

Equipa tem quebrado ofensivamente?

"Se bem se lembra, há uma semana, estávamos aqui a falar do que temos de evoluir e de facto há algumas coisas em que temos de melhorar. O que é um facto que todas as equipas têm vindo aqui com muito respeito e jogado de forma mais conservadora, apostando em contra-ataques e nas bolas paradas. Em relação ao último jogo, selecionámos 33 momentos em que podíamos ter convertido em golo, mas que faltou um passe ou um remate melhor. No futebol, marcar mais um golo do que o adversário é suficiente. Mas sabemos que o importante é mantermos a nossa consistência, sendo que o calendário não nos dá tempo para pensar no passado".

Moffi

"Não há muitos segredos, para o Moffi era importante estar algum tempo a treinar, para se adaptar à equipa e já está ao nível que era preciso. Deniz Gül tem estado em grande forma. Ter dois avançados do nível de Luuk e Samu de fora com lesões tão severas é quase uma situação única. Felizmente, a direção encontrou uma solução e agora temos dois avançados de qualidade, até tendo em conta que temos a Liga Europa. Quanto ao Gabri Veiga e o Rodrigo Mora temos dois jogadores de enorme qualidade técnica e com desejo de dar muito à equipa, por isso, nesse sentido estamos todos na mesma página".