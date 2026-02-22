Farioli. "Podíamos ter conseguido resultado mais amplo"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lembrou as muitas oportunidades desperdiçadas, mas reforça que foi conseguido o essencial: os três pontos na maratona que é o campeonato.

Mais uma vitória pela margem mínima

"Atacámos muito bem, se não estou enganado, mandámos três bolas ao poste, muitas oportunidades e muitas chances que nos podiam ter levado a um resultado mais amplo. Não foi assim, mas são três pontos e vamos continuar."

Segundo golo poderia ter desbloqueado

"Hoje podia ter sido espetacular, marcar o segundo golo e ter a oportunidade de colocar o jogo mais calmo e menos renhido. Podíamos ter evitado o amarelo ao Alberto, a possível lesão do Bednarek. É parte do jogo, foi um bom trabalho e vamos continuar."

Jogo chegou vivo aos 90 minutos

"Queríamos ter fechado o jogo. Acho que até ao último momento, até com as substituições, tentámos fechar o jogo, porque torna-se muito arriscado ficar numa situação destas, mesmo sem conceder. Já aconteceu nos últimos jogos, após não conceder golos, um corte levou a um penálti, o futebol é assim. Ontem, um dos seus colegas perguntou-me se gostaria de 1-0, mas claro que queremos marcar mais. Conseguimos converter mais, eu sei, mas o importante esta noite foi o rendimento positivo. Um bom ritmo, intensidade e boas combinações. Como já disse, estamos com a cabeça na sexta-feira, já."

Primeiro Gul, depois Mora e depois Moffi

"Quis trazer o Seko [Fofana] para o campo, porque no miolo precisávamos de mais pernas. O Moffi entrou bem, recuperou bolas importantes, mas amanhã temos mais uma sessão de treinos e quero que esteja bem. Vamos jogar um amigável e quero que esteja bem em campo, temos que geri-lo a longo prazo. É bom tentar coisas novas, porque, como sabe, teremos alguns jogos extra para as competições europeias. Já experimentámos o Rodrigo nesta posição, hoje foram 10 minutos, é algo na minha cabeça."

Os outros candidatos não estão a ceder

"Vamos entrar no último terço das competições e todos os jogos têm um sabor especial. Na 1ª Liga já o sabíamos, estamos numa corrida onde os adversários estão a fazer uma época melhor do que o ano passado. Mesmo assim, com a nossa época única, está tudo em aberto e na Liga Europa e na Taça também. Os próximos meses vão ser exigentes, especialmente na vertente mental. Acho que a equipa está pronta e a fazer um bom trabalho. Vamos preparar-nos para os próximos desafios, não muito à frente, mas sempre para melhorar no próximo passo."

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 1-0, com golo de Froholdt, e mantém a liderança destacada à jornada 29 da I Liga.