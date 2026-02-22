Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

FC Porto vence e aguenta pressão

22 fev, 2026 - 22:39 • Carlos Calaveiras

Froholdt fez o único golo da partida. Dragões seguram quatro pontos de vantagem no campeonato.

A+ / A-

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 1-0, em partida da jornada 23 da I Liga. Mantém distâncias com mais um triunfo pela margem mínima, desta vez, com golo de Froholdt.

Os dragões tiveram mais bola, mais remates e mais oportunidades, fizeram um golo, três bolas nos ferros e um golo anulado por fora de jogo. Podiam ter vencido por mais, mas depois fecharam a baliza por volta do minuto 80, altura em que praticamente deixou de se jogar.

Os vilacondenses ainda tentaram assustar, especialmente na primeira parte, mas não tiveram eficácia e agravaram a crise de resultados. Esta é a sexta derrota consecutiva.

Com este triunfo, o FC Porto mantém a liderança no campeonato (com 62 pontos) e mantém os adversários à mesma distância: Sporting 58 e Benfica 55.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)