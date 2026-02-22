FC Porto vence e aguenta pressão

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 1-0, em partida da jornada 23 da I Liga. Mantém distâncias com mais um triunfo pela margem mínima, desta vez, com golo de Froholdt.

Os dragões tiveram mais bola, mais remates e mais oportunidades, fizeram um golo, três bolas nos ferros e um golo anulado por fora de jogo. Podiam ter vencido por mais, mas depois fecharam a baliza por volta do minuto 80, altura em que praticamente deixou de se jogar.

Os vilacondenses ainda tentaram assustar, especialmente na primeira parte, mas não tiveram eficácia e agravaram a crise de resultados. Esta é a sexta derrota consecutiva.

Com este triunfo, o FC Porto mantém a liderança no campeonato (com 62 pontos) e mantém os adversários à mesma distância: Sporting 58 e Benfica 55.