"Somos uma equipa de monstros". Farioli quer "muita intensidade" frente ao Arouca como mote para novo sprint

Francesco Farioli não se mostra muito preocupado com a sequência de três jogos em dez dias que se avizinha para o FC Porto, a começar pela receção ao Arouca, na sexta-feira, porque tem "uma equipa de monstros".

"Serão dez dias para fazer os três jogos. Fisicamente, somos uma equipa de monstros, eles estão muito bem a nível físicos e todos estão preparados", garante o técnico italiano, em conferência de imprensa.



Declarações de Farioli na véspera do FC Porto-Arouca, da jornada 24 da I Liga, na sexta-feira, às 18h45. Relato e acompanhamento na Renascença.

Borja Sainz fora do jogo após morte da mãe: "As mais sinceras condolências a toda a sua família. Não foram dias fáceis para ele, teve de viajar logo na segunda-feira porque a situação tornou-se complicada e hoje, infelizmente, recebemos a notícia. Falei nestes últimos dias muito com ele, temos de estar próximos dele nesta altura. Ele é uma pessoa forte, vai fazer de tudo para voltar o quanto antes, quer ajudar a equipa, mas estes dias são diferentes, é bom para ele ter o tempo para estar com a sua família. Do nosso lado, terá sempre o apoio da equipa, do clube. O presidente já está lá, amanhã mais alguém viajará também para o funeral."

Antevisão ao Arouca, que tem marcado muitos golos: "Lembro-me de ter destacado o estilo deles na primeira volta, sempre foi uma das equipas com um futebol mais interessante. Na primeira metade da época, conseguiram 14 pontos em 17 jogos, mas já levam 12 pontos na segunda volta só em seis jogos, é impressionante. São organizados, têm uma equipa especial. Grande crédito para o Vasco Seabra, é um grande trabalho. Merecem toda a nossa atenção se queremos conseguir o resultado que queremos."

Porto tem jogado sempre depois dos rivais. Esta jornada, joga primeiro. Importa? "Primeiro ou depois, é futebol. Temos jogado sempre no fecho da jornada porque estamos na Liga Europa. Agora vamos jogar na sexta-feira. Estamos preparados, queremos colocar muita intensidade."

Benfica passa a jogar só o campeonato. Tem vantagem por isso? "Não sei, o mais importante é o nosso caminho. Sobre os nossos rivais, não é o meu trabalho. Estamos numa condição em que temos o destino nas nossas mãos. Estamos onde queremos estar, agora depende de nós continuarmos com a mesma mentalidade e abordagem. Temos muitos jogos, desperdiçar energia com cálculos não ajuda."

Lesionados: "O Thiago Silva não está disponível para amanhã, está a tentar voltar o quanto antes. O Martim também tem trabalhado forte, deu passos importantes, esperamos tê-lo em breve de volta. O [Jakub] Kiwior está de regresso, trabalhou com a equipa nos últimos dias. Está totalmente recuperado."

Baixas na defesa afetam? "Antes do Rio Ave, os lesionados vieram ao relvado e eu até me ri, o que não é a expressão correta, mas tínhamos ali uma linha defensiva muito competitiva com o Martim [Fernandes], Nehuén [Pérez], Thiago e Kiwior. Infelizmente, estão fora. O Kiwior está de volta e temos mais duas baixas. A equipa tem sido fantástica e temos dado conta do recado com as baixas."

Como está Samu? "É muito bom tê-lo de volta connosco e não comunicar com ele apenas através de chamadas. É bom vê-lo aqui, vê-lo junto dos companheiros de equipa. Hoje, estávamos no relvado a trabalhar e vi o Luuk [de Jong] a fazer bicicleta do lado de fora do relvado e o Samu ao lado dele. Ver dois jogadores como eles de fora dá-nos aquela sensação má, mas a verdade é que estão aqui com um bom sorriso e boa energia."

Três jogos seguidos, o que não tem acontecido. Gestão é necessária? "Serão dez dias para fazer os três jogos. Fisicamente, somos uma equipa de monstros, eles estão muito bem a nível físicos e todos estão preparados. Sobre os cartões do Alberto [Costa], não estamos numa posição em que possamos fazer muitos cálculos. No último jogo, o Alberto recebeu um cartão amarelo que, para mim, não mereceu. Se o Alberto tiver de ver o cartão amarelo para impedir algo, terá de ver esse cartão."

Gül não marca há quatro meses no campeonato: "Ele marcou na última jornada, infelizmente foi anulado por oito centímetros. Ele marcou ao Arouca e ao Moreirense, foram golos decisivos. Ele tem tempo de jogo diferente do Samu, claro, e a leitura é diferente quando olhamos para os golos. O [Terem] Moffi está a melhorar também fisicamente, continua a ter algum trabalho para fazer. Os golos vão surgir para ele."