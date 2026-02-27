Farioli. "Primeira parte fantástica, penálti claro"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que poderiam ter marcado mais golos contra o Arouca e garante que não viu as imagens do penálti, apesar de dizer que lhe parece claro.

A partida

Acho que fizemos uma primeira parte fantástica, podíamos ter marcado mais golos. E depois, claro que ter esta reação após sofrermos o golo, onde tivemos sete ou oito remates, criar uma quantidade tremenda de oportunidades. Acho que os adeptos nos ajudaram a ultrapassar as adversidades. A reação foi de topo. Bom resultado e seguimos em frente"

Arouca conseguiu entrar melhor na segunda parte

"Quando há o esforço para criar tantas oportunidades e não as conseguimos concretizar, pode acontecer que o nível desça depois durante alguns minutos. Baixámos um bocadinho o ritmo, mas também devido à qualidade do Arouca. Disse isso ao Vasco. É uma equipa que joga bem, é muito corajosa, com bola e sem bola. Mérito para eles, mas também para nós pela capacidade de levarmos o jogo para onde queríamos. É um resultado muito importante".

Lançou o Fofana para voltar a agarrar o jogo

"Sentimos que precisávamos de adicionar algum tipo de impacto no meio-campo. Uma das opções era lançar o Fofana. O impacto dos jogadores que entraram hoje, até do André Miranda... O Terem [Moffi] marcou. Foi muito positivo. Parece-me que foi uma exibição fantástica do Fofana, sim. Na fase em que estamos, em que lançamos jogadores do banco e precisamos desse impacto... Hoje estiveram todos muito bem".

Em relação ao penálti no final

"Não vi as imagens ainda, mas parece-me que foi muito claro. Acho que nem devíamos falar disso tendo em conta a exibição que fizemos. Há muita coisa para valorizar e para falar, penso que isso é mais do que suficiente".

Diogo Costa dizia que a questão ofensiva estava a começar a ser um tema...

"Devíamos ter terminado com o jogo mais cedo, claro. Por vezes esquecemo-nos do contexto. Estamos em fevereiro e temos dois avançados de topo lesionados com gravidade. E claro que não podemos desvalorizar isso. Parece-me que é um fator importante. Do meu lado, tenho plena confiança no Deniz [Gül], a entrada do Terem [Moffi] teve influência. Está a trabalhar bem e estou feliz pela evolução dele. Hoje, a família portista passou uma mensagem muito forte: nas dificuldades, o estádio aumentou o volume e empurrou-nos. Muito feliz pela vitória e agora temos de começar a preparar o próximo jogo".

O FC Porto derrotou o Arouca, por 3-1, em partida da jornada 24 da I Liga.