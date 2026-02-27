Liga Europa. FC Porto-Estugarda e Braga-Ferencváros nos oitavos de final

O FC Porto vai defrontar o Estugarda, da Alemanha, e o Sporting de Braga terá pela frente os húngaros Ferencváros, nos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

As duas equipas portuguesas jogam primeiro fora e resolvem a eliminatória em casa, no Estádio do Dragão e no Municipal de Braga.

Não há presença portuguesa no Ferencváros, contudo, o Estugarda conta, no plantel, com o internacional jovem Tiago Tomás, ex-Sporting.

Caso siga em frente, o FC Porto jogará com Nottingham Forest, do seu antigo treinador Vítor Pereira, ou Midtjylland, nos quartos de final. E depois, nas meias-finais, Bolonha/Roma ou Lille/Aston Villa.

Para o Sporting de Braga, na eventualidade de chegar aos "quartos", os adversários possíveis são Panathinaikos e Bétis. Uma passagem às "meias" significaria um hipotético reencontro com um ex-treinador: Lyon, de Paulo Fonseca/Genk ou Friburgo/Celta de Vigo.

Emparelhados no sorteio, Porto e Braga tinham os mesmos possíveis adversários. Ou seja, o que não calhasse a um, calharia ao outro.

Os jogos dos oitavos de final da Liga Europa estão marcados para 11/12 e 18/19 de março. Se seguirem em frente, Porto e Braga disputarão os "quartos" a 8/9 e 15/16 de abril. Meias-finais a 29/30 de abril e 6/7 de maio, e final a 19 ou 20 de maio, no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.

Top-4 alemão

O Estugarda, treinado por Sebastian Hoeness, terminou a fase de liga na 11.ª posição, com 15 pontos (menos dois que as duas equipas portuguesas). No play-off, goleou no terreno do Celtic, por 4-1, e um resultado que mitigou a derrota na segunda mão, em casa, por 1-0.



A nível interno, os "schwaben" ocupam a quarta posição da Bundesliga e estão nas meias-finais da Taça da Alemanha.

Embora nunca tenha vencido a competição, o Estugarda chegou à final da Liga Europa, então denominada Taça UEFA, em 1988/89. Perdeu na final, a duas mãos, com o Nápoles, por 5-4 (2-1 e 3-3).

Cinco campeonatos, quatro Taças da Alemanha, uma Supertaça, dois títulos da segunda divisão e duas Taças Intertoto (em 2000 e 2002) formam o palmarés nacional e internacional do Estugarda.

Potência húngara

O Ferencváros, orientado por Robbie Keane, ficou logo abaixo do Estugarda na fase regular, em 12.º, com os mesmos pontos dos alemães. No play-off, perdeu na visita ao Ludogorets, por 2-1, mas na segunda mão venceu por 2-0 e seguiu em frente, com um resultado agregado de 3-2.

Na Hungria, os "fradi" estão no segundo lugar do campeonato, atrás do surpreendente Gyori ETO, e nos quartos de final da Taça.

O mais longe que o Ferencváros chegou na Liga Europa, ou Taça UEFA, como se chamava na altura, foi às meias-finais, em 1971/72.

Trinta e seis vezes campeão, e com 24 Taças na vitrine, o Ferencváros também tem duas Taças da Liga e seis Supertaças, na Hungria, para além de dois troféus da Taça Mitropa e um da Taça das Cidades com Feiras, duas competições internacionais já extintas.

Quadro dos "oitavos"

Ferencváros-SC Braga

Panathinaikos-Bétis

Genk-Friburgo

Celta de Vigo-Lyon

Estugarda-FC Porto

Nottingham Forest-Midtjylland

Bolonha-AS Roma

Lille-Aston Villa