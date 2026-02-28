Ouvir
Villas-Boas recebeu “com surpresa” queixa do Conselho de Arbitragem

28 fev, 2026 - 17:14

Líder portista responde no editorial da revista “Dragões”.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou uma queixa contra o FC Porto. A informação foi deixada pelo presidente dos dragões no editorial da revista do clube.

“Recebemos com surpresa a decisão do Conselho de Arbitragem da FPF de apresentar queixa do FC Porto pelo artigo informativo publicado na Dragões Diário, que, segundo o órgão, atenta contra a dignidade e a honra dos membros que governam o Conselho de Arbitragem. A frase 'Parece que alguém manda na arbitragem em Portugal e claramente não são os seus dirigentes' foi considerada mais lesiva do que aquela, entretanto arquivada pelo Conselho de Disciplina, que afirmava, perentoriamente, que Pedro Proença, Duarte Gomes, Nuno Almeida e João Capela trabalhavam a mando de alguns presidentes de clubes. Parece gozo, mas não é”.

Villas-Boas prossegue: “Um sistema que há anos pede transparência e credibilidade permite, ao mesmo provocador de sempre, normalizar insinuações diretas sobre pessoas concretas, sobre a sua honra, a sua ética e a sua dignidade, mas vê-se ofendido quando o FC Porto comunica com os seus associados algo que lhe parece ser, mas que quer crer que assim não é”.

O líder azul e branco acrescenta: “O FC Porto não pede privilégios. O FC Porto pede critérios. Pede coerência. Pede responsabilidade. E pede, acima de tudo, que a justiça desportiva e a credibilidade do jogo sejam defendidas com a mesma energia, independentemente do emblema em causa. Já que alguns media, por razões já evidenciadas, não o fazem, então que o façam, pelo menos, as instituições que governam o Desporto em Portugal. A nossa resposta será sempre a mesma: foco, união e trabalho. Porque sabemos que as armadilhas vão continuar.”

