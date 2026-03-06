Fábio Veríssimo faz queixa do FC Porto por denúncia caluniosa

O árbitro principal Fábio Veríssimo apresentou uma participação disciplinar contra o FC Porto, junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por denúncia caluniosa.

Em causa está um comunicado do Porto, que acusou Veríssimo de, após a vitória dos dragões em Arouca, a 29 de setembro de 2025, ter ameaçado dirigentes do clube com "expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, vieram a concretizar-se" no triunfo na receção ao Sporting de Braga, a 2 de novembro.

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Nesta queixa, Veríssimo relata uma alegada infração do artigo 112.º-A do Regulamento Disciplinar da Liga, que contempla multas entre 2.550 e 25.500 por "denúncias caluniosas de clubes sobre agentes desportivos".

É mais um capítulo no caso da televisão no balneário de Veríssimo, alegadamente impossível de desligar e a transmitir lances de arbitragem em "loop", no balneário do árbitro, no jogo entre Porto e Braga.

O árbitro denunciou o que considerou ser um ato de pressão e os dragões responderam com um comunicado que já lhes valeu castigo do CD da FPF, após queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), por "lesão da honra e denúncia caluniosa", com multa de 15.300 euros.