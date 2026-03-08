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Farioli. “Cinco ou seis situações onde devíamos ter 'matado' o jogo”

08 mar, 2026 - 20:55 • Carlos Calaveiras

Benfica e FC Porto empataram 2-2 em partida da jornada 25 da I Liga.

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O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que a sua equipa veio para vencer na Luz e lamenta as oportunidades desperdiçadas.

A partida

"Acho que foi um jogo muito claro em termos de dinâmicas. Viemos para vencer. Tivemos um início muito forte, mas falta de eficácia para acabar com o encontro, houve cinco ou seis situações onde devíamos ter 'matado' o jogo".

Estratégia

"Foram dois golos diferentes. O primeiro é uma ação fantástica, o segundo foi mais num contra-ataque. São dois momentos diferentes. Controlámos muito bem na 1.ª parte, mas na 2.ª houve falta de eficácia na finalização. E claro que isso manteve o Benfica no jogo e, com a qualidade que têm, pagámos o preço. É uma pena não termos conseguido os 3 pontos, mas agora está na altura de focar no próximo jogo".

Último lance entre Pavlidis e Diogo Costa

"Não vi. Vocês conhecem bem as imagens, eu não vi nada".

Benfica e FC Porto empataram 2-2 em partida da jornada 25 da I Liga.

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