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Futebol Nacional

Este é o papel de Farioli para os jogadores no Benfica-Porto e depois (quase) destruído por Diogo Costa

09 mar, 2026 - 10:50 • João Fonseca

Após a entrada de António Silva aos 74 minutos, as notas do treinador italiano revelavam as novas marcações para, presume-se, as bolas paradas no momento defensivo.

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José Mourinho começou a mexer na equipa a partir do minuto 65. Primeiro, entraram Dodi Lukebakio e Franjo Ivanovic; depois, António Silva, Leandro Barreiro e, finalmente, Alexander Bah. A certa altura, depois da entrada de António Silva aos 74’, Francesco Farioli enviou uma mensagem para os seus jogadores.

Num pedaço de papel estavam rabiscadas as notas do treinador italiano com as novas marcações para, presume-se, as bolas paradas no momento defensivo.

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Juntando as peças do puzzle, podia ler-se o seguinte:

  • Alan - 4
  • Seko - 9
  • Moffi - 44
  • Victor - 14

Ou seja, a partir daquele momento, Alan Varela seria a sombra de António Silva, Seko Fofana ficaria encarregue de Ivanovic, Terem Moffi seria responsável pela marcação a Tomás Araújo e Victor Froholdt não daria espaço a Vangelis Pavlidis.

Depois de a mensagem chegar aos destinatários que era suposto chegar, o capitão Diogo Costa rasgou as novas orientações e destruiu-as parcialmente.

Benfica e FC Porto empataram, a duas bolas, no Estádio da Luz, no final da tarde de domingo, a contar para a jornada 25 da Liga. Os dragões estiveram a vencer por 2-0, com golos de Froholdt e Oskar Pietuszewski, mas a equipa da casa ainda foi buscar o empate, com golos de Andreas Schjelderup e Leandro Barreiro.

O clássico aconteceu 24 horas depois do Braga-Sporting, na Pedreira, que também terminou 2-2. Contas feitas, na frente, ficou tudo igual, mas com menos um jogo (e logo contra rivais importantes) para encurtar ou ganhar distâncias.

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