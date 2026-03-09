“Se o Porto passa em Braga, vai ser campeão": Fernando Póvoas, um apreciador dos "chatos" do Dragão

Este domingo, o empate a duas bolas no clássico na Luz acabou por não alterar as contas da luta pelo campeonato, com o FC Porto líder e a somar 66 pontos. Contactado pela Renascença, Fernando Póvoas refere que os dragões saíram reforçados como “verdadeiro candidato” ao título, sublinhando a sua superioridade em largos períodos do jogo.

Para o conhecido médico portista, a grande marca da equipa de Farioli tem sido a capacidade de pressionar. “A entrega e a garra, a tentativa de posse e de roubar a bola ao adversário… somos mesmo chatos. Caímos logo um ou dois em cima dos jogadores, o que os obriga a passar mal ou a entregar a bola”, explica.

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Apesar do domínio azul e branco na maioria do encontro, reconhece que “o Benfica reagiu bem e com vontade. As substituições resultaram melhor que as do Porto”. Há ainda que “tirar o chapéu” à “honestidade” de José Mourinho, que reconheceu a forte pressão que sofreu ao longo dos 90 minutos, “algo que os treinadores adversários não dizem, nem querem dizer”.

Num jogo onde as jovens estrelas tiveram o seu lugar de destaque, Fernando Póvoas quis deixar elogios a Oskar Pietuszewski de 17 anos, autor de um “super-golo”, apesar de “ter perdido muita bola”. “No próximo ano, vamos ter um polaco a sério. Vai ser um quebra-cabeças”, frisa.

Olhando para o calendário, as fichas estão postas nos próximos desafios. “O jogo em Braga é decisivo. O Braga não é uma equipa qualquer. Se o Porto passa em Braga, vai ser campeão”, prognostica. Sobre as competições europeias, confessa que ganhar o campeonato e a Liga Europa “é muita areia para a camioneta” do clube.