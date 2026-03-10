A dois dias do jogo em Estugarda, Martim Fernandes falha treino do FC Porto devido a gastroenterite

Martim Fernandes falhou o treino do FC Porto a dois dias do encontro com o Estugarda, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O lateral, que saiu lesionado no clássico contra o Benfica no domingo, está com uma gastroenterite.

No seu site oficial, os dragões deram conta do boletim clínico no qual, para além de Martim Fernandes, figuram Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento).

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Francesco Farioli, o treinador italiano em ano de estreia na Liga Portuguesa, chamou os defesas Luís Gomes e António Ribeiro, os médios Tiago Silva, André Oliveira e Bernardo Lima e ainda os avançados André Miranda e Trafim Melnichenka, da equipa B, assim como Filipe Sousa, dos sub-19.

O plantel do FC Porto volta a treinar na quarta-feira no CTFD Jorge Costa e parte para a Alemanha às 15h00. Farioli e um futebolista respondem às perguntas dos jornalistas na quarta-feira, na Arena Stuttgart, a partir das 19h00 portuguesas.