Farioli. Estugarda é "um adversário muito forte"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia o Estugarda, lembra a dificuldade da partida e ainda recua até à partida da Luz.

Estugarda

"Vamos defrontar um adversário muito forte, uma equipa que está a jogar muito bem na Bundesliga. Isto já diz muito daquilo que vamos ter pela frente amanhã. É uma equipa que gosta de pressionar muito alto, têm um grande desejo de recuperar rapidamente a bola. Temos muitas parecenças nesse aspeto. É uma equipa que tem o mesmo treinador há mais de três anos, são muito organizados. Espero um jogo aberto entre duas equipas que querem defrontar-se com uma grande atitude e espírito".

Empate na Luz

"Olhando para trás, do meu ponto de vista, penso que o jogo que fizemos em Lisboa é o tipo de jogo que precisa de nos dar confiança. Jogámos dois clássicos em uma semana e acho que mostrámos a nossa ambição. As declarações de Mourinho depois do jogo foram evidentes, disse que fomos lá para ganhar. Parece-me que, durante 75 minutos, o jogo só teve um sentido. Mas fomos infelizes e pagámos o preço. Temos de tirar energia positiva desse jogo, mas claro que há coisas em que temos de melhorar. Tivemos a oportunidade de fechar o jogo várias vezes e, defensivamente, os golos que sofremos poderiam ter sido evitados. Coisas positivas e, do outro lado, coisas em que temos claramente de melhorar, de trabalhar. E é isso que fazemos sempre".

Martim Fernandes e Borja Sainz

"Em relação ao Martim, teve um problema físico no último jogo. Conseguimos recuperá-lo e hoje fez a sessão inteira, está bem para jogar. O Borja regressou agora, teve minutos e amanhã será titular. Como sabem, gosto de pensar que toda a gente terá um papel importante na equipa. Temos jogos muito importantes daqui para a frente. Olhando só para março, já fizemos dois jogos importantes, temos o de amanhã, o jogo contra o Sp. Braga... Serão jogos muito intensos e precisamos dos 23 ou 24 jogadores que fazem parte do plantel, que todos estejam prontos para dar o seu máximo".

Pietuszewski

"Olhando para as minhas decisões, e tendo em conta aquilo que aconteceu com o Samu, concordo cada vez mais comigo. A decisão de registar o Terem foi certa, era o que precisávamos de fazer. Não registar o Oskar não esteve relacionado com dúvidas, caso contrário não teríamos investido o dinheiro que investimos num jogador de 18 anos. Teve que ver com as regras. Só podíamos inscrever três jogadores. O Thiago tinha de fazer parte, Fofana também, e o Terem [Moffi] podia ajudar-nos naquela posição. Mas fui muito claro, disse ao Terem que, com o Samu presente, provavelmente ia ajudar-nos nas alas. É um jogador que pode fazer várias posições. A decisão que tomámos foi pensada com uma razão específica e penso que foi correta. Preferíamos ter o Samu connosco, mas é o que é. Vamos gerir o resto da competição com o Terem e o Deniz a 9, e depois com três extremos e alguém da academia que podemos utilizar. Temos alguns perfis interessantes e estarão prontos para ajudar caso seja necessário".

Prioridade é o próximo jogo

"O jogo de amanhã poderia ser facilmente um jogo de Liga dos Campeões, e o nível no lado direito do quadro... É muito competitivo. Não sei onde obteve essa informação das prioridades, mas a maneira como abordamos os jogos diz-nos que a prioridade é o próximo jogo. É assim que pensamos e é nisso que acreditamos. Quando representamos um clube desta dimensão, vamos para campo para ganhar qualquer jogo. E vamos tentar fazer isso amanhã. Está claro que vamos defrontar uma equipa que faz parte das big'5, que têm uma diferença grande para as outras. Mas acredito que teremos a nossa oportunidade de competir e de jogar as nossas cartas nesta ronda de qualificação. Com muita humildade e respeito pelo adversário, mas com a nossa identidade e desejo de valorizar uma competição importante para nós".

Gostaria de ter algum jogador do Estugarda?

"Há muitos jogadores bons... Há um jogador que esteve comigo e com o Terem no Nice... Estou muito feliz por vê-lo a brilhar neste nível. Acho que seria injusto para os meus jogadores mencionar algum nome, porque a realidade é que estou muito feliz e orgulhoso por ser o treinador desta equipa. É uma equipa que me representa. A maneira como me comporto, como gosto de dar tudo em campo... Peço desculpa e gosto muito dos jogadores do Estugarda, mas estou feliz com o meu grupo".