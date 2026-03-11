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FC Porto leva Martim, Froholdt e dois "bês" para Estugarda

11 mar, 2026 - 14:57 • Inês Braga Sampaio

Defesa e médio estavam em dúvida para o duelo da 1.ª mão dos "oitavos" da Liga Europa, mas seguem para a Alemanha. Farioli também chama Tiago Andrade e Gonçalo Sousa.

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Martim Fernandes e Victor Froholdt, que estavam em dúvida, integram a convocatória do FC Porto para a visita ao Estugarda, na Alemanha, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O defesa português tinha falhado o treino de terça-feira, devido a uma gastroenterite, e o médio dinamarquês saíra problemas físicos do clássico com o Benfica, no domingo. Contudo, integram a comitiva.

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Na lista, divulgada esta quarta-feira, figuram também os nomes de Tiago Andrade e Gonçalo Sousa, dois extremos da equipa B.

Os lesionados de longa duração Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu Aghehowa ficam fora da lista, como seria de esperar, tal como Oskar Pietuszewski, que não se encontra inscrito junto da UEFA.

O FC Porto visita o Estugarda na quinta-feira, às 17h45, no Neckarstadion, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Encontro que contará com relato e acompanhamento na Renascença.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;

Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpić;

Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt;

Avançados: Tiago Andrade, Borja Sainz, Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Terem Moffi e Deniz Gul.

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