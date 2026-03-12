Farioli. “Ótima exibição na primeira parte da eliminatória”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogiou a exibição dos seus jogadores contra o Estugarda para a Liga Europa.

A partida

"Acho que estivemos bastante bem. Antes do jogo dissemos que era muito importante termos a energia certa e foi assim que começámos o jogo. Momentos de topo com e sem bola, frente a um adversário que conhecíamos e sabíamos como iria jogar. Depois do segundo golo tivemos momentos em que perdemos um pouco o controlo, demos sempre um toque extra. Mas, no geral, parece-me que foi uma ótima exibição na primeira parte da eliminatória. Ainda há muita coisa a fazer, mas agora estamos com a mente no Moreirense. Agora é dormir, descansar e amanhã começamos a preparação".

Moffi estava no limite, Fofana também

"É normal. Foram os dois últimos jogadores a chegar e estão a tentar apanhar o ritmo. Foi um grande jogo do Terem, ajudou-nos muito nos duelos, foi fantástico sem bola, na pressão, compreendeu muito bem o jogo. O Fofana também fez um belo jogo, esteve muito bem como médio área-a-área. Mas com 80 minutos frente ao Sporting, mais 80 hoje... É muito bom. A equipa está a crescer, mas nada está feito ainda. Precisamos de seguir para o próximo capítulo".

A eliminatória não está fechada...

"Claramente. Jogámos e vamos novamente jogar contra uma equipa de topo na Bundesliga. Muito física, muito técnica. Hoje vi o Alberto pela primeira vez a ter dificuldades contra um jogador mais rápido do que ele, mais forte do que ele. E isso diz muito do nível do adversário. Acho que fizemos um jogo de topo mentalmente e em termos de atitude, mas temos de continuar. Continuar a crescer. Primeiro com o Moreirense, depois novamente com o Estugarda".

O FC Porto derrotou o Estugarda, por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.