Francesco Farioli: "Sporting é alvo de um tratamento muito particular”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que o Sporting CP é alvo de “um tratamento muito particular” na calendarização dos jogos.

Questionado na antevisão do jogo FC Porto-Moreirense FC sobre o facto de o Sporting de Braga ter adiado o seu jogo, ao contrário dos portistas, Farioli respondeu: "Já falei disso, é o que é. Para o Braga, não tendo outra competição, é um pedido lógico. Para nós e para o Sporting é um caso diferente. Se virem o calendário, a única semana que vai estar livre é a última da época. É um tratamento muito particular."

Uma vitória frente ao Moreirense, permitirá ao FC Porto cavar um fosso de sete pontos em relação ao segundo lugar, mas Farioli não valoriza esse facto: “Vamos focar-nos nas nossas coisas. É uma decisão particular o facto de haver equipas que podem mudar os jogos, o Sporting tem um calendário apertado como nós. Na semana passada não houve espaço para uma decisão dessas. É outra reflexão. Estamos concentrados no jogo de amanhã, não temos de gastar energia na parte psicológica. Estamos a meio de março com a oportunidade de sermos os líderes do nosso próprio destino. Numa época em que se devia estar em reconstrução, sermos os donos do nosso destino é importante.”

Moreirense: "Uma das maiores surpresas da Liga”

"Sublinhando que “é bom estar de volta depois de três jogos fora”, o treinador dos portistas destacou que o Moreirense “tem sido uma das maiores surpresas da Liga”.

“Temos de estar conectados, sabemos das dificuldades deste jogo”, acrescentou.

“O foco tem de estar no nosso desejo de fazer tudo para vencer perante um adversário que está a fazer um bom trabalho. Do nosso lado, a equipa está num excelente momento, todos estão prontos para jogar e num modo competitivo. Chegar a meio de março com a bateria cheia é difícil. Isso diz muito do trabalho que a equipa tem feito, tentamos gerir a qualidade e a energia do grupo. Ganhamos a possibilidade de estar em três competições em março.”

Na conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Moreirense, Farioli foi ainda questionado sobre a nota "insatisfatória" atribuída ao árbitro no jogo com o Arouca, manifestando surpresa: "Estou surpreendido, há várias imagens que são claras. O penálti foi penálti. Continuo com a minha avaliação. Não vai influenciar a arbitragem de amanhã."