Farioli. "Não faz sentido olhar para a tabela"

O treinador do FC Porto elogia a forma como os dragões geriram o jogo contra o Moreirense e desvaloriza os sete pontos de vantagem sobre o Sporting, que tem uma partida a menos.

A partida

"Foi a noite certa antes de outro jogo importante. Levámos este jogo na direção certa cedo e poderíamos ter fechado mais cedo com mais um golo ainda antes do intervalo. Mas é importante ter estes resultados, ter também a oportunidade de preservar a energia de alguns jogadores. Muito feliz", disse, inicialmente.

Substituições mais cedo

"A última foi antecipada devido ao facto do Pepê ter sentido algumas cãibras, mas sempre que há a oportunidade gosto de preservar alguma energia aos jogadores e dar minutos àqueles que vão entrar. Em termos de gestão, penso que foi um bom dia e, principalmente, uma boa exibição. A intensidade na primeira parte foi muito boa, conseguimos um ritmo ótimo apesar de termos tido um jogo muito intenso há poucos dias com o Estugarda. Agora é preparar esse segundo jogo como se estivesse 0-0 e entrar em campo com o desejo de vencer".

Pietuszewski

"Teve um vírus durante três ou quatro dias e hoje, ao intervalo, sentiu alguns problemas no estômago. Precisou de sair".

Neste momento 7 pontos de vantagem

"Não faz sentido olhar para a tabela, até porque um dos nossos rivais tem menos um jogo. Esta não é a classificação real e nem deveríamos perder tempo a fazer contas a 'ses'. Vocês sabem o que penso, no que acredito, e agora está na altura de focar no Estugarda e, depois, recarregar baterias para jogar em Braga, que como sabem é um adversário muito difícil".

Francisco Moura

"O Pablo [Rosario] faz muitas posições e acho que era importante dar-lhe minutos, continuidade, e preparar já o próximo jogo com o Estugarda. O Francisco continua a trabalhar. Claro que os últimos tempos não foram fáceis e não podemos negá-lo, mas ele está comprometido e preparado para jogar. Hoje tive de tomar algumas decisões e nada mais".

O FC Porto derrotou o Moreirense, por 3-0, em partida da jornada 26 da I Liga.