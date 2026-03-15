FC Porto 3-0 Moreirense
Triunfo fácil do FC Porto e vantagem alargada (à espera do jogo do Sporting)
15 mar, 2026 - 22:33
Dragão entrou forte, marcou cedo e foi sempre controlando a partida sem dar hipóteses a um Moreirense muito desfalcado.
O FC Porto derrotou o Moreirense, por 3-0, em partida da jornada 26 da I Liga.
Vitória absolutamente tranquila no Dragão, com golos de Gabri Veiga, Pietuszewski e William Gomes.
O Moreirense, com muitas baixas, raramente conseguiu chegar-se à frente e nota apenas para um remate de Landerson ao poste no início da segunda parte.
Com mais este triunfo, o FC Porto chega aos 69 pontos e mantém a liderança do campeonato, aguardando a partida do Sporting para ver se fica com quatro, cinco ou sete pontos de vantagem.
Veja o resumo da partida:
