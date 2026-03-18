FC Porto na final da Taça de Portugal (contra o Benfica)

18 mar, 2026 - 22:37 • Carlos Calaveiras

Vai ser o primeiro clássico da modalidade em Portugal. Recordar que a equipa azul e branca está na segunda divisão.

O FC Porto derrota o V. Guimarães, por 1-0, e está na final da Taça de Portugal de futebol feminino. As portistas vão defrontar o Benfica naquele que será o primeiro clássico entre as duas equipas.

As azuis e brancas, que jogam na segunda divisão, levaram a melhor na segunda mão, com golo de Lily Bryant, aos 60 minutos.

Já o Vitória, equipa do principal escalão, também tentou chegar ao Jamor e até introduziu a bola duas vezes na baliza do adversário, ambas por Vanessa Marques.

Assim, na final da Taça de Portugal, o FC Porto vai defrontar o Benfica, que também esta quarta-feira, eliminou o Sp. Braga.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda