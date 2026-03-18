- Bola Branca 18h14
- 18 mar, 2026
-
Futebol feminino
FC Porto na final da Taça de Portugal (contra o Benfica)
18 mar, 2026 - 22:37 • Carlos Calaveiras
Vai ser o primeiro clássico da modalidade em Portugal. Recordar que a equipa azul e branca está na segunda divisão.
O FC Porto derrota o V. Guimarães, por 1-0, e está na final da Taça de Portugal de futebol feminino. As portistas vão defrontar o Benfica naquele que será o primeiro clássico entre as duas equipas.
As azuis e brancas, que jogam na segunda divisão, levaram a melhor na segunda mão, com golo de Lily Bryant, aos 60 minutos.
Já o Vitória, equipa do principal escalão, também tentou chegar ao Jamor e até introduziu a bola duas vezes na baliza do adversário, ambas por Vanessa Marques.
Assim, na final da Taça de Portugal, o FC Porto vai defrontar o Benfica, que também esta quarta-feira, eliminou o Sp. Braga.
- Bola Branca 18h14
- 18 mar, 2026
-