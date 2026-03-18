"O que acontece em Estugarda fica em Estugarda". Farioli ignora vantagem e garante FC Porto a entrar para vencer

"O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas", costuma dizer-se, e Francesco Farioli aproveita a frase para garantir que o FC Porto vai entrar para vencer na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quinta-feira, no Dragão, como se a eliminatória estivesse a zeros, ignorando a vitória por 2-1 obtida no terreno do Estugarda.

"Temos de pensar que começamos com 0-0. Amanhã vai ser um novo jogo, uma nova história e queremos vencer. Não podemos fazer nada mais nem menos do que isso. (...) A vantagem está no passado, o que acontece em Estugarda fica em Estugarda. Amanhã, no Dragão, temos de jogar todas as cartas para passarmos", sublinha o treinador, esta quarta-feira.

O FC Porto, que venceu por 2-1 na Alemanha, recebe o Estugarda na quinta-feira, às 20h00. Relato e acompanhamento na Renascença.



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Vantagem obtida na primeira mão: "Claro que é melhor ter uma pequena vantagem, e nisso estamos contentes, mas temos de pensar que começamos com 0-0. Amanhã vai ser um novo jogo, uma nova história e queremos vencer. Não podemos fazer nada mais nem menos do que isso. Vai ser essa a nossa abordagem, porque vamos defrontar uma equipa que vem aqui com grande ambição e intensidade e temos de estar preparados para responder. A vantagem está no passado, o que acontece em Estugarda fica em Estugarda. Amanhã, no Dragão, temos de jogar todas as cartas para passarmos."

Papel de Borja Sainz e avançados: "Sabem quantas vezes já sublinhei a importância de todos e o Borja é um dos jogadores que mais jogam, penso que tem o terceiro ou quarto maior número de minutos esta temporada e com mais contribuições para golo. Os números falam si. Por outro lado, o que estes rapazes estão a fazer a nível de energia, trabalho, compromisso, espírito de sacrifício é algo único. Estou muito grato pelo trabalho que eles estão a fazer e pela ajuda que têm dado à equipa."

Estugarda e Porto podem mudar a abordagem? "Na realidade, não penso que o resultado da primeira mão afetará a abordagem das duas equipas. Somos duas equipas com mentalidades muito claras. Será difícil eles serem ainda mais agressivos do que no jogo da primeira mão. Penso que eles vão fazer um jogo similar ao que fizeram contra o Leipzig, com alguns ajustes de posições e características de jogadores em certos papéis. Mas quem eles são e quem nós somos é muito claro. Do ponto de vista tático, espero um jogo semelhante. Claro que haverá adaptações, face ao conhecimento que cada equipa agora tem da outra. Vai ser um jogo definido por detalhes e pequenos ajustes. Foi isso que fizemos nos últimos dias, debruçámo-nos sobre os pequenos detalhes. Mas o mais importante vai ser a energia, a intensidade e a ambição que vamos pôr em campo. Isso tem de lá estar e espero que a parte tática seja o apoio perfeito para que façamos o jogo de topo de que precisamos para passar."

Thiago Silva atinge mil jogos na carreira se jogar, dias depois de ter perdido a mãe: "Essa marca é incrível. Não sei quantos jogadores terão atingido mil jogos como profissional, mas é algo especial e diz muito da carreira do Thiago e do que ele fez no passado e do que continua a fazer, porque, na realidade, ainda é um futebolista de elite. Assim o prova sempre que entra em campo com a camisola do FC Porto. É fantástico ele ter a oportunidade de atingir essa marca individual amanhã, mas tenho a certeza que, na mente dele, a primeira prioridade é ajudar a equipa a seguir em frente. Claro, ele está a viver um momento muito particular e difícil. No entanto, além de ser um futebolista de topo, é um líder incrível, com a capacidade de liderar com a voz e, mais ainda, pelo exemplo. Nos últimos dias, desde que voltou ao trabalho com a equipa, tem mostrado sempre a atitude e energia certas. E agora tem ainda mais uma razão para ajudar a equipa a competir e atingir os objetivos."

Marcar um golo a abrir: "Qualquer treinador e qualquer equipa no mundo quer chegar à vantagem o mais cedo possível no jogo, é algo normal. O que vamos tentar fazer é abordar o jogo com atitude e o desejo de impor a nossa forma de jogar, estar em campo e ser protagonistas. Jogamos com uma equipa que é muito similar a nós nisso, que é muito corajosa na forma como se comporta com e sem bola. Temos estruturas diferentes, mas partilhamos uma visão comum de como gostamos de ver as nossas equipas comportar-se em campo."

Alterações no onze? "Vamos ver. Temos mais umas horas para decidir. Estou numa situação em que estou feliz com o plantel que tenho e com as pessoas que me ajudam a construir a equipa. Já mencionei várias vezes o trabalho do clube e da equipa na construção de uma equipa tão competitiva. Depois, há o trabalho duro e o compromisso dos jogadores, que os coloca a todos num nível muito bom e que me permite tomar decisões. Tivemos uma rotação bastante extrema entre os últimos dois jogos, mudámos sete ou oito jogadores. É muito importante chegar a estes momentos de decisão com a energia certa, pernas frescas e com fome para contribuir. Mas isso só é possível tendo toda a gente pronta para competir ao melhor nível. Vai ser assim para sempre? Talvez sim, talvez não. Vamos passo a passo, jogo a jogo. O mais importante é que todos os jogadores estejam envolvidos, para que possam estar prontos para qualquer tipo de decisão. E honestamente, até agora, não tenho qualquer queixa a esse propósito."

FC Porto está num dos melhores momentos da época: "Digo sempre que uma das partes mais interessantes do trabalho que fazemos é tentar disputar um jogo em diferentes tabuleiros. Tens de ter, de um lado, um 'zoom in' muito forte e estrito sobre o próximo jogo, o próximo adversário e os possíveis desafios. Mas por outro lado, também é muito importante ter a oportunidade de respirar a médio-longo prazo, ou seja, fazer o 'zoom out' e tentar perceber o que pode vir a seguir e quais podem ser os próximos cenários, de acordo com a competição em que estás e se consegues continuar a competir. Mais uma vez, nesta parte tenho de salientar o trabalho do clube, na construção da equipa e na forma como esteve sempre próximo de mim em certas decisões. Falámos uma vez da importância da semana que tivemos no Algarve, que já parece que foi há imenso tempo, mas na verdade foi no início de janeiro, há apenas dois meses. Foi uma semana que nos permitiu unir toda a gente, integrar os novos jogadores, dar um novo 'boost' físico à equipa e refrescar alguns conceitos táticos. No momento em que trouxe a ideia, ao fim de algumas horas estava tudo acertado. E isto são pequenas coisas, ou pelo menos no papel parecem coisas marginais, contudo, na realidade, acredito que são passos muito importantes para criar as condições para termos sucesso. Claro que daí a chegar ao fim e ganhar tudo, é um longo caminho, mas o que queremos fazer é tentar preservar e criar as condições para sermos competitivos nas três competições. É um luxo que nós temos. Ou, mais do que temos, que conquistámos, com trabalho duro. Se formos recuar até julho, vejam quantos jogadores mudámos, alterámos a mentalidade, o estilo de jogo, novos níveis de exigência. Conseguimos reunir todos e, a partir daí, competir, competir, competir. E em três provas diferentes, com adversários muito fortes. O trabalho até agora tem sido bastante positivo, agora estamos quase na reta final da temporada. Chegamos com as pernas e as cabeças no sítio certo, agora vamos sair e jogar para ganhar tudo."

Energia renovada do meio-campo ajuda ao bom momento? "Sim, a energia dos médios, mas também dos avançados. No final de contas, só podes competir a um certo nível se todas as peças do puzzle estiverem no sítio certo. Um exemplo claro é o facto de [Victor] Froholdt ter tido uma carga muito grande sobre os seus ombros durante várias semanas; naturalmente, entre dezembro e janeiro, talvez tenha tido uma pequena inflexão, ou não tenha sido tão brilhante como costumava ser, e nos últimos jogos ele está a voltar ao seu mais alto nível. O mesmo com Rodrigo [Mora] e Gabri [Veiga], Borja [Sainz] e Oskar [Pietuszewski]. Temos uma equipa bastante equilibrada, em que qualquer jogador pode jogar, entrar e ser titular. Temos um grupo muito unido, os jogadores têm imenso prazer em trabalhar uns para os outros. Os jogadores que começam os jogos, os que entram, os que estão somente envolvidos nas sessões de treino. Posso dar o exemplo do Dominik [Prpic], que nos últimos tempos não tem tido tantos minutos e se virem como ele chega todos os dias ao treino, com um grande sorriso e uma grande energia... Ele teve só um momento, com o mercado e diferentes possibilidades que aparecem, mas agora está aqui todos os dias, conectado, para ajudar e fazer a equipa melhor. É disso que precisamos e, para mim, é a única parte em que temos de estar sempre conscientes e estar atentos, para mantermos o nível até ao fim da época.