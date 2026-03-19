- Bola Branca 12h45
-
Liga Europa
Barroso espera FC Porto “forte” e “favorito” contra Estugarda
19 mar, 2026 - 16:09
A partida está marcada para as 20h00 desta quinta-feira. No fim de semana os dragões defrontam o Sp. Braga.
O antigo médio Barroso espera um FC Porto “forte” e “favorito” na partida contra o Estugarda para a Liga Europa.
“Vai contar com um Porto forte, um Porto que está em crescimento. Os reforços de inverno vieram reforçar bastante a equipa e deu para rodar mais e a equipa está mais fresca. Sabemos que no futebol nada é garantido, mas penso que o Porto é favorito e tem já experiência dessas andanças. Espero que o Porto ganhe o jogo e passe à eliminatória seguinte”, disse.
Em declarações à Renascença, Barroso acredita que o técnico Farioli “possa fazer algumas mudanças por causa do jogo que tem de domingo com o Sp. de Braga”.
De recordar que na primeira mão, na Alemanha, os dragões venceram por 2-1 para a Liga Europa.
Por falar na partida contra os arsenalistas, Barroso alinhou também várias épocas pelo Braga.
“É uma equipa que joga de igual por igual e tem demonstrado ao longo da época, principalmente com as equipas mais fortes, que o Sp. Braga joga sem receio nenhum. O Sp. Braga também está fresco em termos físicos e anímicos, depois da remontada com o Ferencvaros”, acrescenta.
O Sp. Braga – FC Porto para a jornada 27 da I Liga está marcado para as 20h30 de domingo.
- Bola Branca 12h45
- 19 mar, 2026
-