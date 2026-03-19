Farioli. O “jogo fantástico” de Diogo Costa e a “master class” dos centrais

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogiou a exibição da sua equipa contra o Estugarda e em especial a partida de Diogo Costa.

A partida

"Se olharmos aos dois jogos, merecemos. Hoje foi muito complicado. Começaram muito bem, mas defendemos muito bem. Concedemos alguns remates, mas a maior parte foi de fora da área. Na primeira parte não tivemos posse, mas tivemos a maior chance. Temos de falar do Diogo Costa, que fez um jogo fantástico. E, ligando ao aspeto emocional, tendo em conta o que aconteceu ao Silvino hoje, foi a melhor forma de celebrar e honrar a memória de um grande guarda-redes e um grande treinador de guarda-redes. O Diogo teve um bom jogo, apesar de ter tido dores nas costas durante a semana. O Bednarek e Thiago Silva deram uma 'masterclass' na pressão, a defender na área. O Borja fez um grande jogo, o Wiliam, o Moffi fez 90 minutos como há muito não fazia. Tivemos performances individuais e coletiva muito boas. O esforço foi compensado".

Mente fresca decisiva

"Ficamos mais baixos no campo não por querer, mas porque jogaram muito largo nos primeiros minutos. Forçou a estar mais atrás, mas deu mais contra-ataques. Nesta parte acho que os jogadores geriram os momentos muito bem. Marcámos de um lance a partir de trás. Jogámos de uma forma camaleónica, conseguimos muito bem gerir o jogo com maturidade. Com espírito e com esta atmosfera. Não podemos esquecer que jogámos diante de uma equipa do top-3 de uma das top-5 ligas. Nunca é fácil. É algo especial. Agora vamos jogar contra uma equipa topo da melhor liga do Mundo. Temos de nos preparar muito bem, mas primeiro há o Braga, que será importante."

Nottingham Forest, de Vítor Pereira

"É um grande treinador. Estivemos na Turquia na mesma altura, mas não nos defrontámos. Ele tem uma fantástica história. O jogo chegará a seu tempo, mas a nossa atenção está em Braga. Outra equipa do top-8 na Liga Europa. Isso diz logo do nível de jogo que vamos ter. Temos de preparar ao máximo, porque é uma equipa que joga muito bem. Uma equipa exigente e física, correm imenso e o facto de termos um dia menos para recuperar, temos de estar prontos e preparados para ir a Braga jogar um 'grande jogo'."

Froholdt marcou de pé esquerdo

"Treina isto muito no final do treino, por vezes com o Lucho, outra com o Dave. A minha celebração, nem conseguia acreditar. Foi um fantástico remate, com raça, força. Um grande golo. O Victor fez um jogo de topo".

O FC Porto derrotou o Estugarda, por 2-0, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa – após o 2-1 da primeira mão – e vai agora defrontar o Nottingham Forest nos quartos de final da prova.