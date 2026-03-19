FC Porto continua na luta pela (Liga) Europa

O FC Porto voltou a derrotar o Estugarda, por 2-0, e segue em frente na Liga Europa.

Os dragões ainda sofreram na primeira parte depois da equipa alemã ter tido mais remates e mais oportunidades que os donos da casa.

No entanto, os azuis e brancos foram muito mais eficazes e chegaram ao intervalo a vencer, graças a um golo de William Gomes e a uma grande exibição de Diogo Costa.

Já no segundo tempo, houve menos remates, o FC Porto conseguiu controlar melhor os ritmos de jogo e ainda carimbou a vitória com mais um tento, de Froholdt.

A eliminatória ficou definitivamente fechada nessa altura, com o 4-1, aglomerado das duas mãos.

A equipa de Farioli cumpriu todos os objetivos: vitória, sem sofrer golos, sem ter amarelos nos jogadores em risco e a conseguir gerir (a pensar no Sp. Braga, adversário de domingo).

O FC Porto já conhece o adversário dos quartos de final: é o Notthingham Forest, outra vez, agora treinado pelo português Vitor Pereira, que tem passado nos dragões.