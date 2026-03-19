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"What happens in Stuttgart" pede continuidade no Dragão. Eis o que tem de saber para o FC Porto-Estugarda

19 mar, 2026 - 08:37 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Dragões venceram em Estugarda por 2-1, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. Se chegarem aos "quartos", terão pela frente Nottingham Forest ou Midtjylland.

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O FC Porto procura confirmar, esta quinta-feira, o bom resultado da primeira mão na Alemanha (2-1) e carimbar a presença nos quartos de final da Liga Europa, na receção ao Estugarda, no Estádio do Dragão.

Os dragões, líderes da I Liga portuguesa, impuseram-se em Estugarda pela margem mínima, na passada quinta-feira. O resultado ficou definido ainda antes do intervalo, com golos de Moffi (21 minutos) e Rodrigo Mora (27), enquanto Deniz Undav (40) marcou para os alemães.

"O que acontece em Estugarda fica em Estugarda", alertou Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador do FC Porto salientou que, esta quinta-feira, haverá "um novo jogo, uma nova história", e que o FC Porto "tem de pensar que começa com 0-0" e entrar em campo, frente aos seus adeptos, para vencer.

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O jogo desta noite, no Dragão, tem início às 20h00 e será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor. O vencedor da eliminatória irá defrontar os ingleses do Nottingham Forest ou os dinamarqueses do Midtjylland.

O FC Porto tem um importante histórico na Liga Europa. Venceu em duas ocasiões, em 2002/03, ainda sob a designação de Taça UEFA, e em 2010/11, numa final em Dublin em que bateu o Sporting de Braga (1-0).

Já o Estugarda, emblema que conta com o avançado português Tiago Tomás, tem como melhor desempenho na competição a presença na final de 1988/89, então a duas mãos, na qual foi derrotado pelo Nápoles. Os alemães têm ainda duas presenças como semifinalista.

Caso o FC Porto se qualifique, registará a quinta presença nos quartos de final da competição. As anteriores foram em 2000/01 e 2013/14, em que ficou pelos "quartos", e 2002/03 e 2020/11,em que venceu.

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