Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caso dos emails

FC Porto responde ao Benfica e lembra acusação

20 mar, 2026 - 20:55

Encarnados exigem “sanções desportivas” para os dragões no caso dos “emails”.

A+ / A-

O FC Porto responde ao comunicado do Benfica sobre o caso dos “emails” lembrando a omissão dos encarnados.

Lembram os dragões que na próxima segunda-feira, inicia-se o debate instrutório num processo em que o Benfica "encontra-se acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, associados à implementação de um esquema de manipulação de resultados desportivos."

Os azuis e brancos acrescentam que o comunicado do Benfica "omite convenientemente" que, na decisão judicial a que o clube faz referência, "o tribunal deu expressamente como provado que os email e o seu conteúdo eram inteiramente genuínos, não obstante ter considerado que a sua divulgação não era permitida."

A fechar, mais uma tacada à direção de Rui Costa: “O teor do comunicado hoje divulgado, apesar de tudo, não surpreende. Reflete uma postura que se vem traduzindo numa ausência de ideias que contribuam verdadeiramente para um debate sério e necessário sobre o futuro do futebol português."

De recordar que o Benfica exige “sanções desportivas” para o FC Porto e questiona o Conselho de Disciplina da FPF.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda