FC Porto responde ao Benfica e lembra acusação

O FC Porto responde ao comunicado do Benfica sobre o caso dos “emails” lembrando a omissão dos encarnados.

Lembram os dragões que na próxima segunda-feira, inicia-se o debate instrutório num processo em que o Benfica "encontra-se acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, associados à implementação de um esquema de manipulação de resultados desportivos."

Os azuis e brancos acrescentam que o comunicado do Benfica "omite convenientemente" que, na decisão judicial a que o clube faz referência, "o tribunal deu expressamente como provado que os email e o seu conteúdo eram inteiramente genuínos, não obstante ter considerado que a sua divulgação não era permitida."

A fechar, mais uma tacada à direção de Rui Costa: “O teor do comunicado hoje divulgado, apesar de tudo, não surpreende. Reflete uma postura que se vem traduzindo numa ausência de ideias que contribuam verdadeiramente para um debate sério e necessário sobre o futuro do futebol português."

De recordar que o Benfica exige “sanções desportivas” para o FC Porto e questiona o Conselho de Disciplina da FPF.