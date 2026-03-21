Farioli. “Sp. Braga é um adversário fortíssimo”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fala sobre o Braga, as lesões de Mora e Diogo Costa e o caso do Sporting.

Sporting - Tondela

"Não se trata do FC Porto ser prejudicado, trata-se da Liga. Falamos de equipas que lutam pelo título e pela permanência. A semana passada fui muito educado e falei em 'tratamento especial', mas recebi muitas críticas, até com um comunicado do outro lado. Aqui falamos de factos. Em relação ao Sp. Braga, receberam o mesmo tratamento. Aqui trata-se de prioridade. A primeira é proteger as equipas que estão a jogar na Europa, e isso é importante para estas equipas portuguesas. O Sp. Braga descansou e isso é uma desvantagem para nós, mas não ouviram uma palavra do meu lado. Se o calendário está cheio e adiamos um jogo sem saber quando vai ser remarcado, é normal falar em tratamento especial. O exemplo da Premier League é totalmente diferente. Estamos a tentar justificar o injustificável. Talvez tenha chegado de paraquedas de outro país, mas há coisas muito claras. 15 minutos no VAR, ainda estamos à espera de justificação relativamente a um gesto que um jogador fez claramente em frente a uma câmara... Com o adiamento, as pessoas esquecem-se, esquecem-se e esquecem-se. E num campeonato onde tudo é tão apertado, onde é tão difícil conseguir a qualificação para a Europa e evitar a permanência, acho que estes detalhes podem determinar o resultado final. Para termos uma competição justa, penso que não estamos a ir nessa direção. Falar de ética não nos faz ser muito bons no que diz respeito à ética. Parece-me que toda a gente percebeu que as minhas palavras não estavam longe da realidade".

Jogo mais difícil?

"Consegue lembrar-me quantos jogos ainda faltam? E pontos? Essa é a resposta. Ainda faltam jogar 24 pontos. Claro que o Sp. Braga é um adversário fortíssimo, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Amanhã poderá ser um passo importante, sim, mas não será decisivo".

Rodrigo Mora

"A evolução do Gabri tem sido muito positiva. Depois da evolução que sofreu na Taça da Liga, progrediu bem. A lesão abrandou-o um bocadinho, mas penso que tem estado de volta. O seu impacto recente tem sido muito positivo e podemos voltar a todos os jogos em que esteve envolvido. Do meu lado, está muito claro o nível de apreciação que tenho por ele. Sem o Rodrigo, claro que teremos de fazer algo diferente. O Tiago Silva, do FC Porto B, vem connosco".

Luuk De Jong

"Diria que é quase impossível. Nesta altura, é bom cairmos na realidade. O Luuk fez poucos jogos connosco e sentimos a falta dele desde o início de fevereiro. Nesta altura, no final de março, parece que o resto da equipa se deu bem com essa ausência, mas são ausências - juntamente com o Samu - pesadas. Falávamos do avançado número um e do número dois no início da época... Mas o coletivo conseguiu gerir isto de forma a não sentirmos tanto estas ausências. O Deniz [Gul] e o Terem [Moffi] começaram a ajudar-nos e ainda estamos em três competições que podemos vencer. Penso que isso diz muito acerca do trabalho que estes rapazes estão a fazer. Mas infelizmente, penso que vai ser complicado ver o Luuk no relvado antes do final da época".

Boletim clínico

"Todos recuperaram bem. Hoje tivemos toda a equipa no treino, o único que ainda está a ser avaliado é o Diogo Costa devido a uma dor nas costas e alguma inflamação na perna. Vamos tomar a decisão no último momento antes do jogo para ver se estará confortável. Todos os outros estão disponíveis, sem contar, claro, com os lesionados mais prolongados e o Rodrigo Mora, que estará de fora entre 10 a 15 dias".

Sp. Braga

"Estão muito bem desde o início da época, desde a chegada do novo treinador. É uma equipa que tem estado muito bem no campeonato e na Liga Europa, com esse feito do top'8 e agora da qualificação para a próxima fase. É uma equipa que marca muitos golos, a equipa na Liga com maior posse de bola, são muito dominantes, agressivos. Espero um jogo bastante semelhante aos jogos que fizemos frente ao Estugarda, a maneira como se comportam é bastante clara, apesar de serem mais orientados para guardar a bola. Com toda a certeza que será um jogo aberto entre duas equipas que entrarão com o mesmo objetivo. Nós temos de recarregar baterias e jogar todas as cartas amanhã".

A partida entre Sp. Braga e FC Porto está marcada para as 20h30 deste domingo.

