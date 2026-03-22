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Farioli. “Merecemos o resultado pelo esforço que fizemos”

22 mar, 2026 - 23:47

O FC Porto derrotou o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 27 da I Liga.

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O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia a atitude da equipa na Pedreira, enaltece o trabalho dos suplentes e reforça que era muito importante ganhar este domingo.

Atitude da equipa

“Começámos muito fortes, muito corajosos. Dos três primeiros, fomos os únicos que vencemo-los por duas vezes e isso diz muito sobre o nível da exibição que fizemos hoje frente a uma equipa que, como já disse várias vezes, joga muito bom futebol. É muito difícil recuperar contra eles, porque jogam com distâncias muito curtas. A velocidade da bola é muito alta, mas penso que nos primeiros 35 minutos estivemos ao mais alto nível. Tivemos de conseguir dar a volta a um jogo em que, sinceramente, não acho que merecêssemos estar a perder por 1-0. Há pelo menos três lances que dão muito que falar, porque, se isto é penálti, fico curioso para perceber o critério, por exemplo, na situação do Denis Gül quando jogámos na primeira volta contra o Benfica. A reação foi muito positiva. Grande carácter, grande intensidade. Os jogadores que entraram ajudaram muito a mudar o ritmo do jogo. Penso que merecemos o resultado pelo esforço que fizemos. Não gosto de festejar em demasia, mas hoje acho que estes jogadores merecem desfrutar durante algumas horas mais do que o habitual, porque foi uma vitória muito importante.”

Substituições após o penálti

“É importante reagir. Contra uma equipa deste nível, não se pode desligar um segundo, porque, se isso acontece, vais provavelmente conceder oportunidades. Acho que a entrada do Willam [Gomes] e do Terem [Moffi] foi muito positiva. E, mais uma vez, todos os outros: o Seko [Fofana] pelo golo, mas também o Borja [Sainz] e o Pablo [Rosario] entraram muito, muito bem. Ajudaram-nos a ganhar metros, a manter-nos no meio-campo adversário com e sem bola. Por isso, foi muito positivo e, mais uma vez, é uma vitória do coletivo. Referiste o Seko, mas aqui não podemos esquecer ninguém, nem quem começou, nem quem entrou depois. Claro, o Seko pelo golo, mas também pela forma como nos fez ganhar metros, manter a agressividade, ajudar-nos a jogar no meio-campo adversário, quer a transportar a bola, quer a recuperá-la e sair em transição. Muito positivo. E, como disse, agora é desfrutar durante algumas horas. Depois, dentro de poucos dias, voltamos ao trabalho. Como sempre, com a mesma humildade, com a mesma vontade de evoluir, porque, quando regressarmos, estaremos já na reta final desta maratona. E vamos precisar de todos ao mais alto nível, em boas condições físicas e mentais. Teremos muitos jogadores nas seleções, como sabem. Por isso, é importante que, quando regressarmos, todos estejam prontos para ajudar neste esforço final.”

Sair com três pontos de Braga

“Hoje era um jogo muito importante. Hoje viram-me um pouco mais exaltado do que o normal, porque, na minha opinião, há um cartão vermelho bastante claro sobre o Oskar [Pietuszewski]. Foi mesmo à minha frente e o jogador vai diretamente tentar parar o adversário com o cotovelo na cara. Jogar contra uma equipa como esta, que joga tão bem, e poder ter a vantagem de jogar com mais um poderia ser, claro, uma grande vantagem para o resto do jogo. A situação do Deniz Gül, pronto, talvez seja discutível. Houve momentos no jogo que poderiam ter mudado o rumo da partida. E foi muito importante manter toda a gente unida. Acho que o lema da época era “Seguimos Juntos”. E aqui é sempre a mesma coisa: temos de estar juntos contra tudo. Sabemos bem as dificuldades que vamos enfrentar, temos plena consciência disso. Mas a melhor parte desta noite foi a reação da equipa, a força, o desejo e a mentalidade de tentar, tentar e voltar a tentar.”

Celebração efusiva

“No fim de contas, também é preciso tirar algum prazer disto. Mas, como disse, é só um pouco mais do que o habitual. Depois de alguns dias, os jogadores que não vão às seleções merecem descansar. Depois, voltamos com os pés bem assentes na terra. Com a nossa mentalidade, com a vontade de trabalhar, de correr, de lutar bola a bola contra tudo.”

O FC Porto venceu o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 27 da I Liga.

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