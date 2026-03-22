Remontada do FC Porto deixa título ali tão perto

O FC Porto derrota o Sp. Braga, na Pedreira, por 2-1, e dá passo que pode ser decisivo para o título.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades, o empate ao intervalo era justo.

Com todos os golos na segunda parte, os arsenalistas até foram os primeiros a marcar, por Zalazar, de grande penalidade.

No entanto, os dragões partiram para a remontada, com tentos de dois suplentes: William Gomes e Fofana, aos 69 e 80 minutos.

A partir do momento da vantagem, os azuis e brancos controlaram a partida e estão cada vez mais perto do regresso às conquistas.

O FC Porto é líder e chega aos 72 pontos, mais sete que o Sporting, que tem uma partida em atraso (contra o Tondela).

Veja o resumo da partida: