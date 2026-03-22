Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sp. Braga 1-2 FC Porto

Remontada do FC Porto deixa título ali tão perto

22 mar, 2026 - 22:47 • Carlos Calaveiras

Dragões vencem o Sporting de Braga por 2-1 e lideram o campeonato com sete pontos de vantagem para o Sporting, que tem menos um jogo.

A+ / A-

O FC Porto derrota o Sp. Braga, na Pedreira, por 2-1, e dá passo que pode ser decisivo para o título.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades, o empate ao intervalo era justo.

Com todos os golos na segunda parte, os arsenalistas até foram os primeiros a marcar, por Zalazar, de grande penalidade.

No entanto, os dragões partiram para a remontada, com tentos de dois suplentes: William Gomes e Fofana, aos 69 e 80 minutos.

A partir do momento da vantagem, os azuis e brancos controlaram a partida e estão cada vez mais perto do regresso às conquistas.

O FC Porto é líder e chega aos 72 pontos, mais sete que o Sporting, que tem uma partida em atraso (contra o Tondela).

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda