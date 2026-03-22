- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
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Sp. Braga 1-2 FC Porto
Remontada do FC Porto deixa título ali tão perto
22 mar, 2026 - 22:47 • Carlos Calaveiras
Dragões vencem o Sporting de Braga por 2-1 e lideram o campeonato com sete pontos de vantagem para o Sporting, que tem menos um jogo.
O FC Porto derrota o Sp. Braga, na Pedreira, por 2-1, e dá passo que pode ser decisivo para o título.
Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades, o empate ao intervalo era justo.
Com todos os golos na segunda parte, os arsenalistas até foram os primeiros a marcar, por Zalazar, de grande penalidade.
No entanto, os dragões partiram para a remontada, com tentos de dois suplentes: William Gomes e Fofana, aos 69 e 80 minutos.
A partir do momento da vantagem, os azuis e brancos controlaram a partida e estão cada vez mais perto do regresso às conquistas.
O FC Porto é líder e chega aos 72 pontos, mais sete que o Sporting, que tem uma partida em atraso (contra o Tondela).
Veja o resumo da partida:
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- 20 mar, 2026
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