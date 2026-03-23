"Quem criticou o Farioli vai ter de dar o braço a torcer": Manuel Pizarro está rendido ao treinador do FC Porto

Um FC Porto de boa saúde e que se recomenda. É o que diz o antigo ministro da tutela e membro do Conselho Superior do FC Porto Manuel Pizarro. Em entrevista a Bola Branca, o também antigo candidato à presidência da autarquia da cidade Invicta deixa elogios à gestão do plantel de Francesco Farioli, mas deixa o aviso: o campeonato ainda não está ganho.

"A vitória de ontem [domingo, em Braga] foi muito importante e soma-se a um conjunto de outros resultados muito positivos. Mas, por si só, isto não está garantido. O FC Porto continua a ter um calendário exigente pela frente", diz à Renascença o socialista, que aponta os perigos futuros nesse calendário.

"O Famalicão tem feito uma época muito competente e tem sido uma equipa muito competente. Tem criado muitas dificuldades aos clubes grandes. É um jogo que temos que encarar com grande seriedade. E, naturalmente, a deslocação ao Estoril. É classicamente uma deslocação que impõe sempre muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto."

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Ainda assim, o membro do Conselho Superior do FC Porto vê a equipa a chegar em grande forma à reta final. O mérito, diz, é de Francesco Farioli e da sua gestão da equipa, até a pensar na Liga Europa.

"O mérito do Farioli, e o mérito da forma como esta equipa do Porto foi construída no início da época e reforçada em janeiro, é precisamente o facto de ele conseguir fazer já essa gestão. O Porto tem conseguido apresentar padrões de jogo muito similares e uma intensidade competitiva muito intensa com equipas que, por vezes, são muito distintas umas das outras. Eu acho que o Farioli tem feito isso de forma brilhante."

Brilhantismo que, diz Manuel Pizarro, dá razão ao treinador italiano por ter baixado o ritmo da equipa em alguns momentos da época. Para o dirigente, as exibições mais modestas foram estratégicas e quem não o entendeu tem agora de dar razão ao treinador.

"Acho que quem criticou o Farioli por isso [períodos de menor qualidade e intensidade da equipa] vai ter mesmo de dar o braço a torcer, porque eu acho que ele mostrou uma enorme mestria na gestão dos esforços físicos da equipa", defende o antigo governante.

"Não é possível manter uma equipa de alta competição no mesmo nível competitivo durante uma época inteira, sobretudo uma época exigente como estas agora se revelam. Eu acho que foi muito engenhosa a ideia de concentrar, no início da época e agora mais no fim da época, o período de pico de forma da equipa", concretiza Manuel Pizarro a Bola Branca.