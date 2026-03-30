- Bola Branca 18h14
- 30 mar, 2026
-
Em Destaque
FC Porto segura jovem Tiago Silva com contrato até 2031
30 mar, 2026 - 20:56 • Inês Braga Sampaio
O jovem da equipa B fica vinculado para as próximas cinco temporadas e meia.
O FC Porto anuncia, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o médio Tiago Silva, de 18 anos, até junho de 2031.
O jovem da equipa B fica vinculado, para as próximas cinco temporadas e meia, ao único clube que representou até hoje.
Em declarações reproduzidas no site oficial do Porto, Tiago Silva assume como objetivo fazer a “estreia pela equipa A no Estádio do Dragão em frente a uns adeptos incríveis”.
Esta época, o médio leva um golo em dez jogos pela equipa B na II Liga. Francesco Farioli já o chamou aos trabalhos do plantel principal.
Tópicos
- Bola Branca 18h14
- 30 mar, 2026
-
Comentários