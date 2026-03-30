Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 30 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto segura jovem Tiago Silva com contrato até 2031

30 mar, 2026 - 20:56 • Inês Braga Sampaio

O jovem da equipa B fica vinculado para as próximas cinco temporadas e meia.

A+ / A-

O FC Porto anuncia, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o médio Tiago Silva, de 18 anos, até junho de 2031.

O jovem da equipa B fica vinculado, para as próximas cinco temporadas e meia, ao único clube que representou até hoje.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Porto, Tiago Silva assume como objetivo fazer a “estreia pela equipa A no Estádio do Dragão em frente a uns adeptos incríveis”.

Esta época, o médio leva um golo em dez jogos pela equipa B na II Liga. Francesco Farioli já o chamou aos trabalhos do plantel principal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 30 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?