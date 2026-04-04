Empate no Dragão reacende campeonato

O FC Porto empata 2-2 contra o Famalicão, numa partida que teve um final louco, com dois golos nos descontos.

Os minhotos até foram superiores durante a partida, com mais remates e mais oportunidades, mas a eficácia dos da casa estava a fazer a diferença, até ao último lance da partida.

Pelos dragões marcaram Alberto Costa e Fofana (aos 90+1).

Já pelos minhotos apontaram Sorriso e Rodrigo Pinheiro, este aos 90+8.

Com este tropeço, os dragões deixam relançar o campeonato, com o Sporting a ficar a dois pontos da frente, se vencer o jogo em atraso contra o Tondela.

Já o Famalicão continua na luta por lugar europeu, nunca declarado, agora com 46 pontos, no quinto lugar, um à frente do Gil Vicente.

Veja o resumo da partida: