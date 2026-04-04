Farioli. “Área cinzenta, parece estar cada vez mais a tornar-se uma área verde”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, reconhece que a exibição da equipa esteve abaixo do habitual, mas queixa-se de uma grande penalidade por assinalar.

O que falhou?

"Acho que o desempenho dos jogadores esteve abaixo dos nossos padrões, apesar de termos estado na vantagem até ao último lance do jogo. Foi uma desilusão não termos conseguido o resultado que queríamos frente aos nossos adeptos. Uma vez mais, preciso de agradecer aos nossos adeptos por puxarem pela equipa. Dentro de alguns dias temos um primeiro jogo dos quartos de final da Liga Europa para disputar, não temos muito tempo", começou por dizer o técnico dos dragões, comentando de seguida o impacto que a pausa FIFA acaba por ter no regresso dos campeonatos: "É normal, os jogadores ficam durante 15 dias fora, fazem e treinam coisas diferentes, e não é fácil viajarem tantos quilómetros e estarem no seu melhor momento de forma. O Famalicão também tem vindo a fazer uma boa época."

Famalicão

"Jogaram mais ou menos da mesma forma que fizeram aqui, no Dragão, para a Taça. Hoje não conseguimos estar energéticos o suficiente e acho que é um pouco por aí."

Ausência de Gabri Veiga

"Gabri? Seko teve um contributo importante, não só pelo golo. Há coisas que fazem parte do futebol, os castigos, as lesões... mas hoje não colocámos em campo tudo o que devíamos."

Impacto do empate (e queixa de penálti)

"Hoje era muito importante conseguirmos a vitória. Não fizemos o nosso melhor jogo, mas tivemos o nosso momento no jogo. É doloroso estar sempre a repetir o mesmo todos os dias, mas hoje parece-me novamente que as imagens são claras. É um problema que está sempre a repetir-se. A ação sobre o Deniz Gul é um penálti claro. Esta área, à qual chamamos de área cinzenta, parece estar cada vez mais a tornar-se uma área verde, e a vergonha sobre tudo o que a imprensa internacional disse sobre a Liga... acho que o futebol português não merece isto. Mas é o que é. Quando cheguei aqui, no primeiro dia, disseram-me este slogan, que tínhamos de jogar contra tudo e contra todos, a mensagem é muito clara."

Rodrigo Mora lesionado

"Temos de avaliar, mas acho que será difícil de recuperar [para quinta-feira]"

O FC Porto e o Famalicão empataram 2-2 em partida da jornada 28. Dois dos golos, um para cada lado, foram dentro do tempo de descontos.