Alberto Costa e a cuspidela? “Foram unicamente palavras”

O portista Alberto Costa nega ter cuspido em Sorriso, aos 86 minutos, durante o FC Porto -Famalicão, partida da jornada 28 da I Liga.

Numa declaração deixada no Instagram, o lateral direito garante que apenas "dirigiu palavras no calor do momento".

"Após várias tentativas de distorção da verdade, sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento, como é visível nas imagens", escreveu.

A fechar, ainda acrescentou: “Aos portistas, obrigado por todo o vosso apoio. Seguimos juntos, até ao fim”.

O lance entre Alberto Costa e Sorriso foi perto da linha lateral. O jogador dos dragões fez uma falta, o extremo dos minhotos ficou com a bola e há um movimento do lateral com a boca: cuspidela ou apenas palavras?

Certo é que o jogador do Famalicão ainda não se pronunciou sobre o caso.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto e o Famalicão empataram 2-2.