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“É altura de o FC Porto mostrar estofo de campeão”: José Alberto Costa tem um pedido para Farioli e companhia

06 abr, 2026 - 14:30 • Matilde Pinhol

O antigo jogador dos dragões analisa o resultado contra o Famalicão, apela ao otimismo para o final de época e critica o ruído em torno da arbitragem.

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Depois de Sporting, Benfica e Casa Pia, foi a vez do Famalicão tirar pontos ao FC Porto. Aos 90 minutos, Seko Fofana marcou o 2-1, mas Rodrigo Pinheiro, já perto do fim do tempo de compensação, voltou a empatar a partida. Um ponto para cada e os leões, com um jogo em atraso contra o Tondela, aproximam-se na tabela classificativa, depois de baterem o Santa Clara, em Alvalade.

A Bola Branca, José Alberto Costa reconhece o “mérito em empatar” à equipa de Hugo Oliveira e aponta o fator “seleções” como um dos responsáveis pelo deslize dos dragões. “Muitas vezes existe uma perturbação na coerência da preparação que se reflete em campo”, destaca.

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Questionado sobre as críticas à arbitragem por parte de Farioli, o antigo jogador do Porto pede ponderação. “Gostaria que esse discurso não funcionasse para pressionar os adversários, nem para justificar rendimentos menores. Alguma contenção nas afirmações deveria acontecer em relação a todos, principalmente nos três grandes. Espero que nos próximos jogos esse clima de tensão possa baixar”, confessa.

Apesar da desvantagem na Taça de Portugal (0-1 Sporting, em Alvalade) e do encontro europeu contra o Nottingham Forest, o ex-treinador acredita que há motivos para ser otimista. Recordando as palavras de José Maria Pedroto, afirma que “é a altura de a equipa mostrar estofo de campeão. Se não o fizer, as coisas tornam-se muito mais difíceis. Mas não há razão para tremer. Estamos na frente, temos bons jogador e temos justificado a posição que ocupamos”.

A chave está também no apoio do público, que diz ser “fundamental”. “Haverá momentos bons e maus nos jogos decisivos, e é importante que os adeptos mantenham a confiança na equipa”, defende.

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