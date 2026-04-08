Farioli agradece "banho de realidade" mas puxa dos galões: "Há uns meses teríamos assinado por baixo a sangue"

Francesco Farioli quer uma resposta de campeão ao desaire diante do Famalicão. O treinador do FC Porto agradece o "banho de realidade", contudo, também lembra que os dragões estão em posição de vencer tudo e, por isso, pede aos seus jogadores que entrem em campo, diante do Nottingham Forest, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com "fogo" a correr nas veias e ambição de fazer uma grande exibição.

"Não pode ser um drama. Claro que queríamos ganhar. Sofrer um golo naquelas circunstâncias é doloroso, mas temos de virar a página o mais rapidamente possível, depois de uma má exibição e de um resultado ainda pior. É muito importante ter um banho de realidade. Estamos no início de abril, numa posição que, há uns meses, toda a gente teria assinado por baixo a sangue. Podemos ganhar todas as competições em que estamos envolvidos, vamos continuar a trabalhar com ambição", salienta Farioli, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão.

O FC Porto recebe o Nottingham Forest na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Relato e acompanhamento na Renascença.

Antevisão: "Nesta fase da competição, o nível de motivação é muito alto. É um privilégio jogar os quartos de final da Liga Europa. Estamos onde temos de estar a nível de nível, compromisso, capacidade e desejo de jogar as nossas cartas para continuar em frente na competição."

Como recuperar o melhor nível após exibição abaixo do esperado com o Famalicão: "O sentimento de que o jogo não esteve ao nosso nível foi muito claro. Foi o que eu disse e vários jogadores disseram ao intervalo. O golo do Seko [Fofana] podia ter mudado o resultado, mas não a exibição. Sabíamos o quão difíceis são os jogos quando regressamos da pausa internacional, mais ainda esta, em que o nível de emoções foi muito alto. Todas as equipas de topo tiveram dificuldades, quando jogas 5% abaixo do teu nível sofres, mais ainda com adversários da qualidade do Famalicão. Como disse, o golo resultado mudaria o resultado, mas não a exibição, que não esteve ao nível do que exigimos. Era importante recuperar rapidamente. Estamos agora noutra competição, diante de um adversário que nos vai fazer alguma adaptação em relação ao jogo da fase de liga. Tivemos bastante trabalho para preparar os possíveis cenários e para estarmos prontos para o desafio."

Nottingham Forest em bom momento com Vítor Pereira, antigo treinador do FC Porto: "O nível do adversário que vamos enfrentar e o papel especial que o Vítor tem no clube é muito claro. Vamos ter de estar preparados para competir ao nosso melhor nível. O plantel tem grande qualidade e estão num bom momento desde que Vítor Pereira assumiu o comando. As qualidades deles vão obrigar-nos a colocar a nossa melhor versão em campo para competirmos com uma equipa que conhecemos, mas que agora está diferente. Estamos prontos para todos os cenários."

Ânimo do grupo: "Não é a primeira vez. Sabem da minha mentalidade. Quando terminámos o ciclo de jogos com o Braga, avisei que tínhamos de manter os pés no chão, porque toda a gente estava eufórica. Agora, não pode ser um drama. Claro que queríamos ganhar. Sofrer um golo naquelas circunstâncias é doloroso, mas temos de virar a página o mais rapidamente possível, depois de uma má exibição e de um resultado ainda pior. É muito importante ter um banho de realidade. Estamos no início de abril, numa posição que, há uns meses, toda a gente teria assinado por baixo a sangue. Podemos ganhar todas as competições em que estamos envolvidos, vamos continuar a trabalhar com ambição."

Lance de Zaidu frente ao Famalicão: "Verifiquei e para mim não é penálti, nem cartão amarelo."

Rodrigo Mora e rotação frente ao Nottingham Forest: "Querem saber muitas coisas. Vou só responder à primeira. O Rodrigo teve um problema, um espasmo, uma câimbra pesada. Mas a julgar pelos exames, estava tudo bem. Esteve em tratamento, trabalhou condicionado e hoje já trabalhou em plano e está apto para o jogo. Quanto ao onze, dêem-me 5% de possibilidade sob discussão."

Favoritismo: "Como em todas as competições e todos os jogos que jogamos a este nível, é muito difícil dizer quem é o favorito. Temos uma oportunidade de seguir em frente, acreditamos que podemos jogar todas as nossas cartas. Não podemos esquecer-nos da qualidade do adversário, a nível de plantel, organização, fitness. A tabela da Premier League pode dar uma ideia diferente, mas estamos a falar da melhor liga do mundo e de uma equipa que, na temporada passada, ficou no top-6 e que, no verão, investiu centenas de milhões de euros. Podemos pensar no Nottingham Forest como um possível vencedor da Liga Europa. Mas não estamos aqui para nos fazermos de vítima, queremos jogar todas as nossas cartas, para conseguirmos fazer o nosso caminho até à final de Istambul."

Mudanças para recuperar registo defensivo? "Não muitas mudanças na preparação. Claro que para mantermos o registo defensivo durante várias semanas, quando foi quase impossível sofrer golos e muito raro receber remates, e foi daquelas séries em que tudo corre bem, requer um nível de atenção que gasta muita energia. Na verdade, com o Famalicão, não sofremos tanto assim, e nas poucas vezes em que isso aconteceu sofremos com detalhes. Temos de reentrar com o mesmo espírito e desejo e com a mesma ambição de não sofrer golos, algo que é decisivo e vai ser decisivo nos próximos dois meses. Temos de meter a mesma fome e paixão no campo de sempre, talvez mais do que temos feito nas últimas semanas."

Celebrações efusivas: "No golo do Froholdt, foi uma celebração muito engraçada. Mereceu a cara estranha, porque foi um grande golo. Se falarmos da obra de arte que o Seko assinou, o estádio explodiu. Deixei-me levar, porque foi um excelente golo. A paixão é fundamental, eu sempre me liguei emocionalmente ao jogo, é parte da minha forma de ser. Esforçamo-nos tanto e quando vemos golos assim, é normal estarmos ligados ao ambiente. Isso não deve desconcentrar-nos do jogo, e garanto que isso não aconteceu de todo."

Este Nottingham Forest é melhor ou pior para o FC Porto? "É difícil dizer, porque, na realidade, quando jogámos com eles, foi o primeiro jogo da fase regular. Ainda tinham muito do trabalho do Ange Postecoglou. Tenho memórias positivas do jogo que fizemos lá, porque sofremos dois golos de penáltis mas fizemos uma boa exibição. Agora, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Estão num momento definitivamente melhor, com resultados bons e importantes. Têm várias qualidades e perfis de topo nas alas. Os pontas de lança, jogue quem jogar, são muito bons no ataque ao espaço e têm capacidade de ser 'target man'. E têm médios de qualidade. Há muitos fatores. É difícil dizer agora que versão do Nottingham Forest é melhor para nós, mas teremos de estar ao nosso melhor. Não podemos estar abaixo da nossa fasquia. Temos de ter foco cá dentro e ambição de fazer uma exibição de topo, com os adeptos do nosso lado. Eles serão muito importantes."



