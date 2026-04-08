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Mora reintegrado na véspera do FC Porto-Nottingham Forest

08 abr, 2026 - 11:30 • Inês Braga Sampaio

Criativo estava em dúvida, mas treinou agora sem limitações aparentes. Dragões recebem ingleses na quinta-feira, às 20h00, a contar para a primeira mão dos quartos de final.

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Rodrigo Mora treinou integrado com a equipa, sem limitações aparentes, esta quarta-feira, na última sessão antes da receção ao Nottingham Forest, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O criativo, de 18 anos, foi a principal novidade dos 15 minutos do treino abertos à comunicação social. O médio Tiago Silva, de 18 anos, que milita na equipa B, foi chamado aos trabalhos da formação principal.

Mora, que já falhara o duplo compromisso da seleção nacional devido a lesão, parecia estar recuperado para o Famalicão, mas saiu ao intervalo, devido a lesão. Falhou o treino de segunda-feira e, no dia seguinte, trabalhou de forma condicionada. Agora, estará sem limitações.

No boletim clínico, continuam a figurar os nomes de Nehuén Pérez, que fez treino condicionado, e de Luuk de Jong e Samu Aghehowa, que realizaram, cada um, tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto recebe o Nottingham Forest na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão. Relato e acompanhamento na Renascença.

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