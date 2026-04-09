Farioli. “Faltou instinto matador”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, lamenta as oportunidades desperdiçadas na partida contra o Nottingham Forest.

A partida

"Hoje houve uma equipa que fez tudo para ganhar e fomos nós. Gerámos chances, tivemos 18 remates à baliza. Criámos situações suficientes para ganhar com um resultado amplo, mas faltou o instinto matador e, quando isso acontece como hoje, perdemos pontos".

Impacto do autogolo

"Em 5/6 minutos tivemos um autogolo e a lesão do Martim. Isso mexe com a dinâmica da equipa, gastámos uma substituição logo ali. Claro que é precisamos voltarmos a ligar-nos. Tivemos momentos em que não estivemos ao nosso nível na primeira parte. Quando chegas à área com boas situações para rematar - 5 na primeira parte, pelo menos 3 na segunda. A este nível tens de matar quando chega o momento. Não podes esperar pela próxima oportunidade. Hoje não estivemos ao nosso nível na área"

Primeiros minutos

"Os primeiros minutos foram bem jogados. Bons momentos com bola, em transição que não transformámos. O jogo foi bem jogado, mesmo faltando a intensidade habitual aqui e ali. Temos de voltar a ter a mesma fome e espírito que sempre tivemos. Hoje não estivemos exatamente ao nível que devíamos. Mas contra uma equipa da Premier criar estas chances e acabar com um empate é uma pena. Mas é assim. Temos de virar a página, vamos para o Estoril com a mente limpa".

Diferente intensidade, a que se deve?

"Hoje talvez tenha ficado conectado com o autogolo, mesmo que a reação do estádio tenha sido fantástica - toda a gente aplaudiu, todos os colegas tentaram levantar o Martim. Quando se fala de família, é especialmente quando as coisas são más. Nesse momento demos energia ao Nottingham, não estavam a gerar muito perigo até ali. Falando de oportunidade para nos qualificarmos, hoje perdemos uma boa oportunidade de ficar bem posicionados. Agora vamos jogar as nossas cartas dentro de uma semana, mas será um jogo diferente

Como se treina o instinto matador, é possível?

"Não sei se é possível, mas temos de encontrar uma forma"

O FC Porto e o Nottingham Forest empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.