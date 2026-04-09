- Bola Branca 18h15
- 09 abr, 2026
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Liga Europa
FC Porto fez mais, mas não venceu e adia eliminatória para Inglaterra
09 abr, 2026 - 22:08
Partida teve dois golos, ambos na primeira parte. Quinta-feira joga-se a segunda mão.
O FC Porto e o Nottingham Forest empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.
Os dragões até entraram melhor, tiveram duas ocasiões de golo, mas não tiveram eficácia.
A partir daí o jogo acalmou, os ingleses subiram de rendimento, mas sem grandes ocasiões.
William Gomes ainda deu vantagem para a equipa da casa, mas o Nottingham marcou logo a seguir, num tento caricato: Martim atrasou para Diogo Costa e a bola entrou.
No segundo tempo, a equipa portuguesa voltou a ser superior, a ter mais remates e mais oportunidades, mas o resultado não se alterou.
O Nottingham Forest, que fez nove poupanças a pensar na Premier League, pareceu satisfeito com o empate e quase não atacou.
A segunda mão da eliminatória vai acontecer na próxima quinta-feira.
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- 09 abr, 2026
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