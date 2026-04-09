FC Porto fez mais, mas não venceu e adia eliminatória para Inglaterra

O FC Porto e o Nottingham Forest empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Os dragões até entraram melhor, tiveram duas ocasiões de golo, mas não tiveram eficácia.

A partir daí o jogo acalmou, os ingleses subiram de rendimento, mas sem grandes ocasiões.

William Gomes ainda deu vantagem para a equipa da casa, mas o Nottingham marcou logo a seguir, num tento caricato: Martim atrasou para Diogo Costa e a bola entrou.

No segundo tempo, a equipa portuguesa voltou a ser superior, a ter mais remates e mais oportunidades, mas o resultado não se alterou.

O Nottingham Forest, que fez nove poupanças a pensar na Premier League, pareceu satisfeito com o empate e quase não atacou.

A segunda mão da eliminatória vai acontecer na próxima quinta-feira.