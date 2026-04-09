"O Dragão não esquece o trabalho e títulos de Vítor Pereira": Raúl Costa viveu tudo ao lado do próximo rival do FC Porto

Por volta das 20h00, o FC Porto recebe o Nottingham Forest a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Este encontro marca o regresso de Vítor Pereira ao Dragão. Primeiro como adjunto de Villas-Boas e logo como treinador principal, fez parte de uma das épocas áureas do atual líder do campeonato. À frente do comando técnico dos azuis e brancos, somou 2 campeonatos e 1 Supertaça. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Raúl Costa, ex-preparador físico do clube que trabalhou diretamente com Vítor Pereira, acredita que o português será "muito bem recebido". "O Dragão não esquece o trabalho que ele fez e os títulos conquistados", acrescenta.

Costa considera que o Porto tem argumentos para bater o Nottingham, mas deixa um aviso a Farioli. "Não é uma equipa de topo da liga inglesa, mas, com a chegada do Vítor, é uma equipa que sabe aquilo que quer. Eu acredito que venha jogar ao Dragão com uma linha 5 porque sabe que o Porto tem muita qualidade no último terço. Agora, o Porto tem de ter atenção, ser agressivo, dominador e ter atenção que o Nottingham pode ferir em transição. Mesmo com bola, tem de estar sempre atento", acautela. Atualmente no Qatar, o preparador físico aponta o Porto "candidato a ganhar a Liga Europa". "Este ano, mais do que nunca", defende. O segredo, acredita, está na voz da experiência. "Esta é uma geração de miúdos que nunca passou por estas fases finais. Ter pessoas como o Lucho González ou o Castro na estrutura é fundamental para lhes transmitir o que é o Porto nas competições europeias", sublinha.