Morreu José Manuel Matos Fernandes, antigo dirigente do FC Porto

10 abr, 2026 - 13:49 • Lusa

José Manuel Matos Fernandes desempenhou o cargo de presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do clube e da SAD. Tinha 85 anos.

O antigo dirigente do FC Porto José Manuel Matos Fernandes, que desempenhou o cargo de presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do clube e da SAD, morreu aos 85 anos, anunciou o líder da I Liga de futebol.

"O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia do falecimento de José Manuel Matos Fernandes, antigo presidente da MAG do clube distinguido com dois Dragões de Ouro", pode ler-se na nota de condolências publicada no site dos "azuis e brancos".

O clube salientou a "ligação muito próxima" do juiz ao FC Porto, "primeiro como associado e depois como dirigente", tendo sido agraciado com os galardões do clube de "Adepto do ano", em 2008, e "Dirigente do ano", em 2018.

Em janeiro de 2020, Matos Fernandes encerrou a sua participação institucional no FC Porto.

Pai de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente (2015-2018) e do Ambiente e Transição Energética (2018-2022) nos XXI e XXII Governos constitucionais, foi juiz desembargador no Tribunal da Relação do Porto e, em 1996, foi nomeado juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.

