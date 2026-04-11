Farioli quer equipa “absolutamente conectada nos 45 dias” que faltam para terminar época

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, reitera a importância de manter a equipa focada a cada jogo na parte final da temporada, de modo a conservar a liderança da I Liga de futebol.

Na antevisão da deslocação ao terreno do Estoril Praia, que se realiza no domingo, o técnico italiano desvalorizou o empate frente ao Famalicão na última jornada (2-2), numa altura em que os dragões lideram o campeonato com mais cinco pontos do que o Sporting, segundo classificado, embora com mais um jogo disputado.

"Todos os jogos têm o seu peso, mas o foco não está nas consequências. O que importa é estarmos absolutamente conectados nos 45 dias que ainda nos restam, em todos os momentos. Do lado de fora, tentam construir uma narrativa. Se o jogo de amanhã [domingo] não correr bem e tudo colapsar, é algo que ajuda a vender jornais", afirmou, em conferência de imprensa, no Olival.

Sobre o Estoril Praia, que o FC Porto venceu por 1-0 na primeira volta, Farioli antecipou um adversário "muito ofensivo" e considerou a época dos canarinhos "muito positiva".

"Se fizermos uma análise geral, é uma equipa que tem feito uma época muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, com muitos golos, e têm um dos melhores ataques da I Liga. Será um jogo complicado. Temos de entrar com o espírito certo e na melhor forma", alertou.

O FC Porto vem de um empate na quinta-feira frente ao Nottingham Forest (1-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, encontro em que desperdiçou várias oportunidades de golo. As ausências prolongadas dos avançados Samu e Luuk de Jong, por lesão, voltaram a ser destacadas pelo treinador.

"É claramente uma área a melhorar e isso ficou ainda mais evidente na análise ao jogo. As ausências do Samu e do Luuk de Jong são factuais, mas a equipa tem procurado dar uma resposta coletiva. É o momento de todos tentarem compensar e aumentar a percentagem de conversão, o que já seria um grande passo", referiu, admitindo também "momentos de frustração" dos adeptos na última exibição de Moffi.

No encontro europeu, Martim Fernandes saiu lesionado, com uma entorse no tornozelo direito, pouco depois de ter marcado um autogolo que resultou no empate, aos 13 minutos.

"Claro que estes dois momentos não foram felizes para o Martim, mas o crescimento passa por ultrapassar. O Martim já provou uma vez que o consegue fazer. Quando regressou de lesão, cometeu um penálti em Nottingham [terceira ronda da fase de liga da Liga Europa] e foi expulso em Arouca. Teve o seu momento mais baixo da temporada e depois brilhou durante três meses", assinalou.

Além do lateral direito, Samu, Luuk de Jong e Nehuén Pérez falham a partida por lesão, enquanto William Gomes está suspenso por acumulação de cartões amarelos.

O FC Porto, líder da I Liga, com 73 pontos, defronta o Estoril Praia, sétimo classificado, com 37, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no domingo, às 20h30, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.