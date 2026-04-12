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Dragão resiste à pressão e ao vento

12 abr, 2026 - 23:58 • Carlos Calaveiras

O FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

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O FC Porto derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 29 e mantém distâncias na liderança do campeonato.

O Estoril joga bem e tem sido difícil aos dragões passar na Amoreira, mas este domingo não houve dúvidas sobre a superioridade dos visitantes.

A equipa de Farioli marcou cedo, ainda teve um golo anulado por fora de jogo, uma hipótese de penálti (revertido) e nem o golo de Begraoui chegou a assustar.

Os tentos dos dragões foram apontados por Pepê, Xeka (autogolo) e Froholdt. Os azuis e brancos poderiam ainda ter ampliado o marcador.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 76 pontos, mais cinco que o Sporting (que tem um jogo em atraso) e mais sete que o Benfica.

Veja o resumo da partida:

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